Чому Росію тягне до Стамбула: як проходили переговори у 2022, чим закінчилися і як зірвалися

Росіяни хочуть відродити перший "Стамбул"

Переговори України і Росії в Стамбулі заплановані на 15 травня. Росія наполягає на тому, щоб вони враховували результати зустрічей у Стамбулі, перерваних у 2022 році. Перший "Стамбул" після його зриву роками не дає спокою російській владі. Сам Путін з того часу не раз висловлював готовність повернутися до цього формату.

Щоб зрозуміти, чому росіян так тягне до "Стамбула 1.0" і чого можна очікувати від них на нових переговорах, "Телеграф" вирішив нагадати своїм читачам історію тих самих переговорів.

Росіяни хочуть назад у "Стамбул"

У ніч проти 11 травня президент Росії Володимир Путін запропонував Україні прямі переговори у Стамбулі. Хоча російський президент, наполегливо нагадуючи у своїй промові про Стамбул 2022, не сказав прямо, що хоче відновити переговори саме з того етапу, на якому вони припинилися.

"Почати пропонуємо без зволікання, у Стамбулі… де вони були перервані", — заявив Путін, додавши, що тоді переговори, які не увінчалися перемир’ям, "зірвала", нібито Україна.

За нього це зробили його помічники:

11 травня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що запропоновані Росією переговори щодо ситуації в Україні мають враховувати результати зустрічей, перерваних у 2022 році.

"З огляду на це, з урахуванням, природно, з урахуванням реальної ситуації", — так помічник Путіна окреслив позицію Москви.

14 травня цю тезу повторив посол з особливих доручень російського МЗС Родіон Мірошнік.

"Пропоную повернутися до цієї угоди, внести необхідні поправки, що відображають зміни, що відбулися за останні три роки, а потім перейти до її підписання", — сказав він.

Стамбул 1.0

Стамбульські переговори 2022 року є серією з двох дипломатичних контактів між Росією та Україною — навесні та влітку. Нас цікавить саме весна (влітку Україна та Росія вели переговори, зокрема щодо "Зернового коридору").

Проходили ці переговори у березні-квітні і нібито тоді Росія та Україна були ближче всього до укладання угоди.

Склад делегацій

Україна: очолював делегацію голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. До неї входили міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Також увійшли глава делегації України у ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова юридичної групи української делегації Олександр Чалий (всі регалії вказані на момент переговорів).

Російську сторону очолював помічник Путіна Володимир Мединський. До неї входили заступник голови МЗС Андрій Руденко, заступник міністра оборони Олександр Фомін та голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Турецьку позицію представляв президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Переговори у Стамбулі 29 березня 2022 року. Фото: Getty

Переговори в Стамбулі стали продовженням раніше невдалих раундів у Білорусі наприкінці зими та на початку весни 2022 року. Туреччина на них виступила посередником завдяки своїй нейтральній позиції, дипломатичним відносинам з обома країнами та статусу регіонального гравця.

Переговори у Білорусі. Фото: Getty

Цей етап переговорів розпочався зі знаменитого "жесту доброї волі". Після невдалих спроб наступу на Київ у березні 2022 року Росія оголосила про відведення військ, назвавши це "жестом доброї волі" у рамках Стамбульських переговорів. Виведення розгромлених військ з території України було подано як добровільний крок для сприяння переговорам, що викликало глузування у мережі.

Переговори не мали чіткої дати завершення, оскільки вони поступово згасли без підписання будь-якої угоди. Останній раунд очних переговорів між делегаціями України та Росії відбувся 29 березня 2022 року у Стамбулі.

Однак важливим результатом став проєкт угоди, датований 15 квітня 2022 року. Його зміст через роки розкрила газета The New York Times.

Проєкт мирного договору Стамбул 2022

У газеті стверджували, що документи були отримані з українських, російських та європейських джерел, а їхня справжність нібито підтверджена безпосередніми учасниками переговорів та близьких до них людей.

На початку документа зазначено: позиція РФ, не узгоджена УС (українською стороною — Ред.). Позиція УС, не узгоджена РФ.

Текст являє собою пропозиції та виправлення російської та української сторін.

Головне:

Україна не вступає у військові союзи, не розгортає іноземні військові бази та контингенти.

Росія вимагала, щоб Україна зробила російську офіційною мовою.

РФ вимагала скасування всіх санкцій.

Проєкт передбачав обмеження чисельності ЗСУ (до 250 тисяч хотіла залишити Україна, Росія наполягала на 85 тисячах максимум).

Договір не перешкоджав вступу України до ЄС, проте лише у нейтральному статусі.

Україна вимагала гарантій безпеки від групи країн — Великобританії, Китаю, Росії, США та Франції, які негайно надали б військову підтримку у разі нападу.

Видання також писало, що сторони дійшли певного компромісу щодо окупованого Криму — вони погодилися виключити півострів із договору, залишивши його під російською окупацією, але без визнання Україною того, що ця окупація є законною. Втім, Київ відмовився обговорювати вимоги Москви щодо скасування санкцій та статусу російської мови. Також українська та російська сторона мали розбіжності щодо списку країн-гарантів.

Повний текст проєкту угоди можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Зрив переговорів

Позиція України

У грудні 2024-го президент України заявив, що жодних "стамбульських угод" не було. Він підкреслив, що Україна лише відповіла на російський "ультиматум", маючи на увазі пропозиції РФ на переговорах, але нічого не підписувала.

У червні 2024 року Зеленський також сказав, що переговори України з російською делегацією в Стамбулі в 2022 році не були успішними через ультиматуми Росії.

"Бо ніякі ультиматуми не є переговорами", — сказав він, відповідаючи на запитання, чому провалилися мирні переговори у Стамбулі у 2022 році.

Крім того, у цей час Росія влаштувала трагедію у Бучі.

Брехня Кремля

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова стверджувала, що Джонсон "заборонив" Києву підписувати мирні угоди з Москвою. Версія Захарової була реакцією на слова глави української делегації на стамбульських переговорах із РФ Давида Арахамії в інтерв’ю телеканалу 1+1. Арахамія тоді сказав:

"Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воювати".

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав "повною нісенітницею та російською пропагандою" твердження російських чиновників про те, що він зірвав мирні переговори між Росією та Україною навесні 2022 року.

Давид Арахамія слідом за Джонсоном також підтвердив у розмові з The Times, що Кремль навмисно спотворив слова Джонсона, щоб підтримати власну версію. За його запевненням, заяву Джонсона про те, що потрібно "просто воювати", було зроблено в ході консультацій України із західними союзниками про те, як протистояти російському вторгненню.

Путін

Стверджує, що договір був майже готовим до підписання, але українська сторона нібито відмовилася, нібито під тиском західних союзників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого чекати від зустрічі України та Росії у Туреччині.