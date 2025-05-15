Захарова, закатай губу: Украина "уменьшается", когда отказывается от переговоров с РФ? (карта и цифры)

Какова ситуация на поле боя перед переговорами в Стамбуле 2022 и 2025

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле запланированы на 15 мая. При этом в Москве еще до их старта начали активно завышать планку требований своими заявлениями о первом "Стамбуле", на котором с Украиной говорили на языке ультиматумов. Спикер МИД РФ Мария Захарова и вовсе сказала, что "территория Украины сокращается каждый раз, когда она отказывается от переговоров с Россией", намекая, очевидно, на то, что Кремль собрался снова качать свои права.

"Телеграф" решил показать, почему слова Захаровой не имеют ничего общего с реальностью и как на самом деле менялась картина на земле с момента Стамбула 2022.

Нагнетания России

Стамбул 2.0

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле. Кремлевский лидер настойчиво напоминая в своей речи о Стамбуле 2022, не сказал прямо, что хочет возобновить переговоры именно с того этапа, на котором они прекратились.

Однако его помощники вскоре показали за него намерения Москвы:

11 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предложенные Россией переговоры по ситуации в Украине должны учитывать результаты встреч, прерванных в 2022 году.

"Учитывая это, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", — так помощник Путина очертил позицию Москвы.

14 мая этот тезис повторил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник.

"Предлагаю вернуться к данному соглашению, внести необходимые поправки, отражающие изменения, произошедшие за последние три года, и затем перейти к его подписанию", — сказал он.

15 мая спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть, они обусловлены переменами в ситуации.

"Да, есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле", — заявила дипломат.

Очевидно в Кремле таким образом намекают, что сейчас их аппетиты стали еще больше.

При этом она добавила, что территория Украины якобы сокращается каждый раз, когда она отказывается от переговоров с Россией. В качестве примера Захарова привела слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее говорил, что если бы договоренности, достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле, были выполнены, Украина сохранила бы часть Донбасса.

"Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Вот эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории", – цитируют пропагандисты Захарову.

Чем закончился Стамбул

Чем закончились переговоры в Турции в 2022 году "Телеграф" подробно разбирал в своем материале. В нем мы показывали проект мирного договора с Россией, который якобы был детищем этих встреч. Он утек в СМИ в 2024 году. А также мы рассказывали, почему сорвались переговоры и какие фейки о них распространяли россияне.

Но если вкратце, то Москва говорила с Украиной языком ультиматумов и требовала очень многого. Поэтому диалог с Россией не пришел ни к чему.

"Потому что никакие ультиматумы не являются переговорами", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему провалились мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году.

Ситуация на земле 2022/2025

Тезис о том, что территория Украины якобы уменьшается с каждым разом, когда срываются переговоры — ложь, которую легко опровергнуть. Для этого достаточно вспомнить ситуацию 2022 года.

Переговоры в Стамбуле тогда проходили весной, а перед ними российские войска находились возле Киева и оккупировали Херсон. Данный этап переговоров, к слову, как раз начался со знаменитого "жеста доброй воли", во время которого побитая российская армия отступила из Киевской области, не забыв сделать вид, что это якобы было "подарком" в рамках Стамбульских встреч.

Наглядно

Если даже не брать в расчет Киевскую область, которая в разгар переговоров уже была освобождена, то на 25 апреля (к тому моменту переговоры уже подходили к концу. Точной даты срыва переговоров нет, но документ, который преподносят как проект мирного договора, датирован 15 апреля) Россия контролировала 123 214 квадратных километров украинских земель. Сюда входят и территории, которые россияне оккупировали еще до 2022 года (~76 тысяч квадратных километров).

С того момент прошло целых три года. "Вторая армия мира" бросала на Украину все, что у неё было, но и ВСУ не стояли только в обороне.

В сентябре 2022 года Силы обороны пошли в стремительное контрнаступление и выбили россиян с большей части Харьковской области.

А спустя несколько месяцев ВСУ вошли в Херсон — единственный областной центр, который россияне смогли оккупировать с начала полномасштабной войны. 11 ноября город полностью был освобожден от врага.

Были и меньшие победы. Были и поражение. Под контролем Украины на продолжительное время даже оказалась немалая часть Курской области России.

К слову, небольшой плацдарм на её территории до сих пор контролирует Украина.

Итого

По состоянию на 14 мая 2025 года Россия временно оккупирует 112 766 квадратных километров Украины. А это на 13 тысяч квадратных километров меньше, чем во время первого "Стамбула".

2022

2025

Если говорить в целом, то после отказа от переговоров в 2022 году Украина наоборот смогла вернуть многие территории. Более того, если говорить на языке Захаровой, то это как раз таки Россия уменьшается после срыва переговоров, ведь ВСУ в Курской области есть до сих пор.

Конечно, стоит отметить, что на Донбассе с 2022 года Россия понемногу продвигается и продвигается. Но благодаря нашим воинам дается ей это очень большой ценой.

Какой?

Возьмем, например, Бахмут, который россияне спустя многие месяцы кровопролитных боев смогли оккупировать в мае 2023 года. Сейчас враг уже долгое время пытается захватить на этом направлении Часов Яр. Так вот, Часов Яр находится на расстоянии примерно 8 километров от Бахмута.

Это расстояние, которое смогли пройти россияне за 2 года, к слову, меньше, чем, например, длина проспекта в городе Запорожье.

Дополнение

Естественно, контекст ситуаций сейчас и тогда отличается. Поэтому полностью их сравнивать нельзя. Однако некоторые моменты все же схожи:

Перед переговорами в Стамбуле Россия имела инициативу на поле боя — перед Стамбулом 2025 также.

США давали немного помощи Украине в начале 2022 года — сейчас также.

Помощь США после срыва переговоров резко увеличилась — Трамп грозится давить на Россию, если не будет мира. Помощь Украине — …(?)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сделал ряд заявлений о переговорах с Россией.