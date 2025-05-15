"Аж до Києва": Путін готує масштабний наступ, щоб "захопити все, що зможе" — CNN

Підготовка триває на тлі переговорів

Поки у Стамбулі готуються переговори України та Росії у Москві нібито планують новий масштабний наступ. Під час нього росіяни хочуть "отримати все, що зможуть".

Про це пише видання CNN, посилаючись на американських чиновників. Варто зазначити, що за даними спікера ОТУ "Харків" Шамишина, літня операція росіян уже розпочалася.

Американські джерела повідомляють, що росіяни нібито прямо зараз продовжують накопичувати сили на передовій для можливого нового наступу, спрямованого на "захоплення більшої частини української території". Ймовірно, вважають вони, цей удар буде направлено на схід України. Водночас не виключається навіть спроба заходу на Київщину.

"Путін спробує захопити будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", — цитує ЗМІ американського офіційного представника.

У матеріалі йдеться, що підготовка йде на тлі того, що Україна нібито зазнає серйозного дефіциту живої сили на полі бою.

"цінки США показують, що саме українські безпілотники та ефективність їхніх мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах, як на сході України, так і в Курській області Росії, де українські війська все ще утримують плацдарм", — пишуть журналісти.

Водночас у росіян є і свої проблеми з накопиченням бажаних сил, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу війну на виснаження.

"Крім того, перший чиновник повідомив CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити чисельність своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у бойових діях. Однак, протягом кількох тижнів оцінки США показують незначні зміни у воєнних цілях Росії, включаючи взяття під контроль більшої частини української території, незважаючи на те, що адміністрація Трампа закликає Кремль дотримуватися 30-денного припинення вогню та розпочати предметні мирні переговори", — пише CNN.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія світу не прагне. У ЗМІ розповіли про плани оккупантів.