Чи мають Зеленський та інші тиснути руки росіянам у Стамбулі? Що про це каже діловий етикет

Чи зобов’язана наша делегація подавати руку ворогові?

Україна та Росія зустрінуться за столом переговорів 15 травня. Такі заходи зазвичай включають ряд формальних жестів, наприклад, рукостискання.

Раніше ми нагадували, що навіть сам Зеленський тиснув руку Путіну під час зустрічі. Однак не факт, що це зможе повторитися з огляду на ступінь ескалації, що відбулася за ці роки.

Однак що про це говорить професійний етикет? Чи зобов’язана наша делегація простягати руку ворогові? "Телеграф" вирішив розібратися в цьому питанні.

Народний депутат Богдан Яременко у коментарі "Телеграфу" розповів, що насправді не існує жодних прописаних правил та законів із цього приводу.

"Але якісь інструкції протокольні є у кожної країни і вони можуть відрізнятися. Тому в більшості випадків у цих питаннях визначаються традиції, поведінка і підходи. Щодо рукостискання, ми ж розуміємо суть цього жесту, він показує добрі наміри. Протоколісти виводять цей жест від періоду лицарства. Коли знімали бойову перчатку для того, щоб показати, що немає прихованої зброї в руці. Тому це ознака миролюбності та добрих намірів", — нагадав Яременко.

На думку нардепа, у ситуації, коли зустріч відбувається між представниками воюючих держав, рукостискання є дещо абсурдним жестом.

"Звичайно, будь-які переговори, консультації і так далі, вони передбачають необхідність дотримуватися норм пристойності, не ображати іншу сторону і так далі. Але нічого не зобов’язує проявляти ці жести доброзичливості та гостинності. Такі поширені жести, як рукостискання, далеко не завжди доцільні.

Традиція і культура, мені здається, дуже чітко доводять, що рукостискання між представниками країн, що воюють, це не до місця", — резюмував він.

Джерело "Телеграфа" у дипломатичних колах дотримується аналогічної думки.

"Виходячи з того, що потискання рук у діловому етикеті зараз — це вияв довіри і поваги (а раніше — протягування руки для потискання було демонстрацією відсутності у вас зброї і вияву позитивних намірів), то якщо маються на увазі представники російської сторони, як на мене, у цьому випадку потискання рук не обов'язкове. Тому що це зустріч представників воюючих сторін, які ще не домовились фізично поки що про мир", — сказало джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи поїде Путін до Стамбула до Зеленського.