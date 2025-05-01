Найменший птах України з королівською "короною" опинився в Червоній книзі (фото)

Ця пташка важить усього близько 5 грамів

Золотомушка червоночуба (Regulus ignicapillus) — це крихітний, але дуже яскравий птах із родини золотомушкових, який вирізняється своєю характерною плямою на голові та мелодійним співом. Вона належить до найменших птахів України і є важливою частина природного багатства нашої країни.

Це не просто найменший птах України, а й важливий індикатор стану лісових екосистем. Збереження її природних середовищ існування є ключовим для підтримки біорізноманіття нашої країни.

Зовнішній вигляд та впізнавані риси

Довжина тіла золотомушки червоночубої сягає приблизно 9 см, а вага — лише 4–6,5 г, що робить її однією з найменших пташок. Самці мають оливково-зелене оперення зверху, а на тімені — яскраву жовто-оранжево-червону пляму, облямовану чорними смужками. Білі "брови" над очима додають їй особливого шарму. Самки відрізняються більш жовтим забарвленням плями на голові, а молоді птахи мають менш насичене забарвлення.

Її пісня — це дзвінка, швидка трель, що звучить як "сі-сі-сісі-сіт", з посиленням наприкінці, а поклик — тихий "сіі-сі-сі". Цей голос легко почути серед шуму лісу, особливо в сезон розмноження.

Особливості способу життя

Цей вид птахів може бути як осілим, так і перелітним залежно від регіону. В Україні золотомушка червоночуба переважно перелітна на заході країни, тоді як у Криму частина популяції залишається зимувати. Вона надає перевагу хвойним і мішаним лісам, а також лісопаркам і паркам. Гніздується двічі на рік: перший виводок з’являється у травні–червні, другий — у червні–серпні. Гнізда робить глибокими, вистеленими мохом, які підвішує на нижній стороні гілок. Кладка налічує 7–11 яєць, які насиджує самка близько двох тижнів.

Ареал і поширення в Україні

Золотомушка червоночуба гніздиться в Північній Африці, більшості європейських країн і Малій Азії. В Україні її місця гніздування зосереджені переважно в Карпатах, Криму та окремих районах Західного Полісся. Також зафіксовані випадкові появи птаха в інших регіонах, зокрема в Одеській, Херсонській, Чернівецькій, Львівській та Київській областях.

Популяція та загрози

В Україні чисельність виду оцінюють приблизно у 400 пар, з них близько 150–200 пар гніздяться в Криму. В Європі загальна кількість сягає від 3,3 до 6,7 мільйонів пар, що становить більшість світової популяції. Основними загрозами для золотомушки є скорочення старих лісів, інтенсивні лісогосподарські роботи під час гніздування, зміна структури лісів та поширення монокультур, яких птах уникає.

Заходи охорони

Золотомушка червоночуба охороняється Бернською конвенцією та включена до Червоної книги України. В Україні її охороняють у Карпатському біосферному заповіднику, Кримському природному заповіднику, Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику та інших заповідних зонах.

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