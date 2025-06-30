Найшвидший птах-символ України на межі зникнення: як він виглядає та що каже орнітолог

На відміну від деяких інших соколиних, сапсан не здатен "урбанізуватися"

Найшвидший птах у світі — сапсан — колись був звичним мешканцем багатьох регіонів України. Проте сьогодні він поступово зникає з нашого неба.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України.

За його словами, одна з головних причин рідкісності сапсана полягає в специфічних умовах, яких вимагає цей птах для гніздування: "Не всі хижі птахи можуть пристосуватися до міста. Скажімо, сапсан — йому потрібні важкодоступні скелі. Це не боривітер, який може гніздуватися навіть на багатоповерхівках".

Отже, на відміну від деяких інших соколиних, сапсан не здатен "урбанізуватися". Міста з їхніми техногенними ландшафтами, шумом і людською активністю для нього непридатні. Цей птах потребує відносного спокою, чистого середовища і скелястих ландшафтів — умов, які в Україні зустрічаються рідко або зникають під тиском людської діяльності.

Чим відомий сапсан?

Сапсан — це хижий птах родини соколових, один із найвідоміших і найшвидших у світі: під час полювання у піке здатен розвивати швидкість понад 320 км/год. Поширений майже по всьому світу, окрім Антарктиди та деяких регіонів Нової Зеландії. Його легко впізнати за темним "вусом" під оком, сірим оперенням спини та строкатим черевом.

Сапсан є одним із відомих птахів-хижаків

В Україні гніздяться 3 підвиди сапсана: звичайний, кавказький і тундровий (останній — лише під час міграцій). Основна частина популяції (понад 100 пар) зосереджена в Криму, ще кілька десятків — у Карпатах та поодиноко в інших регіонах. Загальна кількість гніздових пар в Україні становить лише близько 120-130.

З 1980 року він занесений до Червоної книги України й охороняється на національному та міжнародному рівнях. В Україні діють програми з його розведення і реінтродукції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові містянин прокинувся від гучного крику під вікном — виявилося, що будинок облюбував справжній сапсан.