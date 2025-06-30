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Найшвидший птах-символ України на межі зникнення: як він виглядає та що каже орнітолог

Автор
Марта Іваненко ,
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В Україні зникає рідкісний сапсан
В Україні зникає рідкісний сапсан. Фото Колаж "Телеграфу"

На відміну від деяких інших соколиних, сапсан не здатен "урбанізуватися"

Найшвидший птах у світі — сапсан — колись був звичним мешканцем багатьох регіонів України. Проте сьогодні він поступово зникає з нашого неба.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України.

За його словами, одна з головних причин рідкісності сапсана полягає в специфічних умовах, яких вимагає цей птах для гніздування: "Не всі хижі птахи можуть пристосуватися до міста. Скажімо, сапсан — йому потрібні важкодоступні скелі. Це не боривітер, який може гніздуватися навіть на багатоповерхівках".

Отже, на відміну від деяких інших соколиних, сапсан не здатен "урбанізуватися". Міста з їхніми техногенними ландшафтами, шумом і людською активністю для нього непридатні. Цей птах потребує відносного спокою, чистого середовища і скелястих ландшафтів — умов, які в Україні зустрічаються рідко або зникають під тиском людської діяльності.

Чим відомий сапсан?

Сапсан — це хижий птах родини соколових, один із найвідоміших і найшвидших у світі: під час полювання у піке здатен розвивати швидкість понад 320 км/год. Поширений майже по всьому світу, окрім Антарктиди та деяких регіонів Нової Зеландії. Його легко впізнати за темним "вусом" під оком, сірим оперенням спини та строкатим черевом.

Який вигляд має сапсан птах
Сапсан є одним із відомих птахів-хижаків

В Україні гніздяться 3 підвиди сапсана: звичайний, кавказький і тундровий (останній — лише під час міграцій). Основна частина популяції (понад 100 пар) зосереджена в Криму, ще кілька десятків — у Карпатах та поодиноко в інших регіонах. Загальна кількість гніздових пар в Україні становить лише близько 120-130.

З 1980 року він занесений до Червоної книги України й охороняється на національному та міжнародному рівнях. В Україні діють програми з його розведення і реінтродукції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові містянин прокинувся від гучного крику під вікном — виявилося, що будинок облюбував справжній сапсан.

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#Україна #Червона книга #Птахи #Сапсан