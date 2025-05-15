Самая быстрая птица – символ Украины почти исчезла в природе: как она выглядит и где ее еще можно увидеть (фото)

Это один из самых редких хищников украинской фауны.

Среди птиц, населяющих территорию Украины сапсан (Falco peregrinus) занимает особое место. Этот вид соколиных, известный своей невероятной быстротой и охотничьими способностями, находится на грани исчезновения в нашей стране.

Численность этого пернатого хищника катастрофически снижается. И сегодня сапсан занесен в Красную книгу Украины как вид, находящийся под угрозой исчезновения. По оценкам, в Украине гнездится около 120-130 пар сапсанов, из которых более 100 пар обитает в Крыму. Это делает сапсана одной из самых редких хищных птиц нашей страны. Его численность значительно сократилась в середине XX века из-за применения пестицидов.

Самая быстрая птица планеты

Сапсан заслуженно носит титул самой быстрой птицы на планете. При пикировании на добычу он может развивать скорость до 320 км/ч. Этот средних размеров сокол (длина тела – 34-50 см, размах крыльев – 80-120 см) имеет характерную окраску: серо-синяя спина и крылья, светлое с темными штрихами брюхо, и черный "ус" на беловатых щеках. В Украине сапсан встречается в трех подвидах: номинативном, кавказском и тундровом. Однако гнездятся преимущественно только два первых, а тундровый встречается в основном во время миграций.

Особенности поведения и среда обитания

Сапсан охотится преимущественно на средних по размеру птиц, таких как голуби, скворцы, утки, воробьи, дрозды и другие водные и околоводные виды. Рацион птицы варьирует в зависимости от доступности добычи в конкретной местности, поэтому она не имеет четкой приверженности определенным видам. Охоту сапсан совершает обычно из засады: он сидит на присаде или парит в небе, обнаруживает добычу, поднимается над ней и почти отвесно пикирует, ударяя жертву лапами с такой силой, что иногда у добычи может отететь голова.

Кроме птиц, сапсан изредка охотится на небольших млекопитающих, в том числе летучих мышей, белок, выверок, зайцев, а также на земноводных и насекомых. Самый активный в утренние и вечерние часы. Иногда сапсаны охотятся паром, поочередно пикируя за жертвой. В редких случаях они ловят добычу на лету или подлете. Эффективность охоты составляет примерно одну успешную атаку на десять бесполезных попыток.

Для гнездования сапсан выбирает труднодоступные места: скалистые обрывы, высокие постройки, колокольни, мосты. В горных районах Украины – это преимущественно скалы Карпат и Крыма. Птицы часто гнездятся на высоте, что защищает их от большинства хищников и человека.

Сапсан — это не только самая быстрая птица в мире, но и символ силы, выносливости и свободы. Его стремительные полеты над горными вершинами и городами напоминают о величии и красоте украинской природы. Сохранение этой уникальной птицы — это наша общая обязанность, которая поможет сохранить биоразнообразие и природное наследие Украины.

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