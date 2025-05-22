Змінили хід війни. Офіцер назвав три найважливіші операції ГУР за час повномасштабної війни

Три операції ГУР, які вплинули на перебіг війни з Росією

За три роки з початку вторгнення українська розвідка провела багато важливих операцій. Найважливіші дії, які вплинули на хід повномасштабної війни, можна окреслити в трьох подіях.

Офіцер Головного управління розвідки з позивним "Філософ" розповів про ключові операції українських спецпідрозділів. Герой України виділив чотири найважливіші дії, які вплинули на хід повномасштабної війни. Про це він заявив у розмові з РБК-Україна.

Битва за столицю стала першою в переліку

Оборона Києва очолила рейтинг найважливіших операцій української розвідки. Збереження столиці для подальшого опору мало критичне значення.

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Побиті вікна

"Битва за Київ важлива тим, що якби ми втратили столицю, то на цьому б і закінчилася вся наша оборона і війна. Я особисто вважаю, що Головне управління розвідки здійснило неоціненний вклад в оборону Київщини", — сказав офіцер.

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Згоріла техніка РФ у Бучі в 2022 році

Харківський контрнаступ мав ідеологічне значення

Ізюм після звільнення, 2022 рік

Другою ключовою операцією розвідник назвав контрнаступ під Харковом. Військовий наголосив на важливості збереження міста не лише у військовому, але й в ідеологічному плані.

"Усі ж пам'ятають історію національно-визвольних змагань початку ХХ століття. Про те, як більшовики утворили в Харкові маріонетковий уряд, який нібито говорив від імені простих людей і все таке. Думаю, якби росіянам вдалося захопити Харків – вони б провернули те саме знову. Тому критично важливо було не втратити це місто. І ГУР МО (зокрема, підрозділ "Кракен") доклало максимум зусиль, щоб місто встояло", – розповів співрозмовник.

Як виглядав Ізюм після звільнення

Звільнення Зміїного відкрило морські шляхи

Звільнення Зміїного

Третьою найважливішою операцією "Філософ" назвав деокупацію острова Зміїний. Розвідник зауважив, що не всі розуміють справжнє значення цієї перемоги.

До звільнення Зміїного російські війська контролювали всю акваторію від українського узбережжя до Румунії.

"Якщо подивитись на мапу, можна побачити, що тоді лінія російського контролю у Чорному морі тягнулась вздовж усього побережжя України, аж до Румунії. Вся акваторія була для нас закрита. Але коли Зміїний український, то де та червона лінія? Правильно – вона зсунулася до Криму. Сьогоднішні торгові шляхи, зерновий коридор – це все запрацювало тільки через те, що Зміїний сьогодні повернуто Україні. Це стратегічний рівень задач, виконаний підрозділами активних дій", — пояснив розвідник.

Раніше "Телеграф" також писав, що ГУР влаштувало в Росії "цифровий апокаліпсис". На третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджери та розважальні ресурси.