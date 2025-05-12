Росіяни використовують ще одну країну для обходу санкцій: розвідка викрила кремлівські схеми

Російські підсанкційні компанії доставляють танкерами "тіньового флоту" нафтопродукти до Каримуну

Російський режим винайшов новий спосіб обходити санкції, використовуючи для цього Індонезію. Росіяни вивозять свої нафтопродукти через індонезійський порт Каримун, звідки вони потрапляють на ринки Сінгапуру, Малайзії та Китаю, що дозволяє росіянам ігнорувати санкційні обмеження.

Про це сказано у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України. За даними СЗР, термінал у Каримуні нібито перебуває поза юрисдикцією влади Індонезії – офіційно він знаходиться в зоні вільної торгівлі, що зробило Каримун найбільшим перевалочним пунктом російської нафти у 2025 році.

Російські підсанкційні компанії доставляють танкерами "тіньового флоту" нафтопродукти до Каримуну. Там їх змішують з нафтопродуктами з інших країн: після цього вони вважаються "індонезійськими" та виходять з-під дії санкцій Заходу. Отриману "нафтову суміш" сумнівної якості вже повторно експортують до Сінгапуру, Малайзії та Китаю.

З початку 2025 року через Каримун з російського порту Усть-Луга росіяни експортували 590 тисяч тонн мазуту, 217 тисяч тонн дизеля, 50 тисяч тонн нафти та 217 тисяч тонн дизельного палива. Тільки за перші два місяці весни до Каримуну прибуло три вантажі на підсанкційних танкерах, а посередниками виступили маловідомі торгові фірми, які, скоріше за все, є "одноденними конторами" для прикриття діяльності росіян.

Тим часом Велика Британія оголосила про черговий пакет санкцій проти Росії 9 травня 2025 року, його анонсував особисто британський прем'єр Кір Стармер. Спрямований він проти російського тіньового флоту: під санкції потрапили понад 100 танкерів, які використовували росіяни.

В США свого часу зазначали, що наразі дотримання західних санкцій, запроваджених проти Росії, перебуває на дуже низькому рівні. Проте ефект від цих обмежень можна посилити буквально "до межі", якщо взятися за справу як слід, в першу чергу атакувавши російський "тіньовий флот", який перевозить нафту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важеля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Це рішення фактично унеможливлює купівлю російської нафти європейськими країнами без ризику потрапити під санкції США.