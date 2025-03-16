В Євросоюзі замислилися над власними розвідувальними супутниками: що планують робити

Існуюча мережа супутникової розвідки Copernicus надає зображення раз на 24 години, цього недостатньо

Європейський Союз на тлі політики Сполучених Штатів Америки, яка значно змінилася з приходом до влади Дональда Трампа, вивчає можливість створити власну нову мережу військових супутників. Це зміцнить обороноздатність ЄС та зменшить залежність від США.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса. За його словами, Європейська комісія зараз вивчає можливість розширення європейських супутникових можливостей, щоб покращити геопросторову розвідку – це дозволить вчасно відстежувати загрози та координувати військові дії.

Проте проєкт, що зрозуміло, потребуватиме на реалізацію не тільки багато часу, але й багато грошей. Зараз одним з варіантів є тимчасове використання комерційних рішень. Супутники повинні будуть працювати на низькій навколоземній орбіті: це дозволить отримувати оновлені розвідувальні дані кожні 30 хвилин. Для порівняння, існуюча мережа супутникової розвідки Copernicus надає зображення раз на 24 години.

Окрім того, вже зараз ЄС працює над запуском у роботу супутникової мережі IRIS-2, яка повинна забезпечити широкосмуговий супутниковий зв'язок. Також близька до завершення програма Govsatcom, яка об'єднає національні супутникові системи держав-членів Євросоюзу.

Зазначимо, європейські ЗМІ постійно пишуть, що Європа повинна стати стратегічно незалежною від Сполучених Штатів, оскільки новий президент США Дональд Трамп постійно погрожує скасувати зобов'язання американської сторони перед НАТО, та приязно дивиться у бік диктаторських режимів. Європейські країни повинні зробити деякі кроки для того, щоб стати на шлях реальної оборонної незалежності від США.

Нещодавно американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies припинила надання Україні доступу до своїх комерційних супутникових знімків. Відключення було пов’язане із забороною уряду США на передачу розвідувальних даних. Після того, як надання розвідданих відновили, компанія знову почала надавати Україні знімки.