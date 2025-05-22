Сменили ход войны. Офицер назвал три важнейшие операции ГУР за время полномасштабной войны

Три операции ГУР, повлиявшие на ход войны с Россией

С начала вторжения украинская разведка провела много важных операций. Важнейшие действия, повлиявшие на ход полномасштабной войны, можно очертить в трех событиях.

Офицер Главного управления разведки с позывным "Философ" рассказал о ключевых операциях украинских спецподразделений. Герой Украины выделил четыре важнейших действия, повлиявших на ход полномасштабной войны. Об этом он заявил в разговоре с РБК-Украина.

Битва за столицу стала первой в списке

Оборона Киева возглавила рейтинг важнейших операций украинской разведки. Сохранность столицы для дальнейшего сопротивления имело критическое значение.

Сгорела техника окупантов в Буче

Разбитые окна

"Битва за Киев важна тем, что если бы мы потеряли столицу, то на этом и закончилась бы вся наша оборона и война. Я лично считаю, что Главное управление разведки внесло неоценимый вклад в оборону Киевщины", — сказал офицер.

Сгорел танк РФ в Буче

Сгорела техника РФ в Буче в 2022 году

Харьковское контрнаступление имело идеологическое значение

Изюм после увольнения, 2022 год

Второй ключевой операцией разведчик назвал контрнаступление под Харьковом. Военный отметил важность сохранения города не только в военном, но и в идеологическом плане.

"Все же помнят историю национально-освободительной борьбы начала ХХ века. О том, как большевики образовали в Харькове марионеточное правительство, якобы говорившее от имени простых людей и все такое. Думаю, если бы россиянам удалось захватить Харьков – они бы провернули то же самое снова. Поэтому критически важно было не потерять этот город". усилий, чтобы город устоял", – рассказал собеседник.

Как выглядел Изюм после увольнения

Освобождение Змеиного открыло морские пути

Увольнение Змеиного

Третьей важнейшей операцией "Философ" назвал деоккупацию острова Змеиный. Разведчик заметил, что не все понимают подлинное значение этой победы.

До освобождения Змеиного русские войска контролировали всю акваторию от украинского побережья до Румынии.

"Если посмотреть на карту, можно увидеть, что тогда линия российского контроля в Черном море тянулась вдоль всего побережья Украины, вплоть до Румынии. Вся акватория была для нас закрыта. Но когда Змеиный украинский, то где и красная линия? Правильно – она сдвинулась в Крым. что Змеиный сегодня возвращен Украине. Это стратегический уровень задач, выполненный подразделениями активных действий", — пояснил разведчик.

Ранее "Телеграф" также писал, что ГУР устроило в России "цифровой апокалипсис". На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, социальные сети, мессенджеры и развлекательные ресурсы.