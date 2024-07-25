ГУР влаштувало в Росії "цифровий апокаліпсис": хто потрапив під роздачу цього разу

Операція ще триває

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України провели масштабну атаку на російську банківську систему. На третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджери та розважальні ресурси.

Про це повідомило джерело "Телеграфу" в ГУР МОУ. Зазначається, що наразі під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема Альфа банк, СебрБанк, Райффайзен банк, ВТБ Банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк та іБанк.

За даними джерел, на другий день атаки до цього переліку додалися Прмсвязьбанк та Почта Банк, а також російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії "Авіто". У четвер, 25 липня, також були уражені російська соцмережа VK, месенджер Discord, "Система швидких платежів "СБП", Національна система платіжних карт "НСПК" та ресурс кіно-відео перегляду Lampa.

Окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, зокрема й ВТБ визнали, що намагаються впоратися з "масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону" та подолати її наслідки. Проте онлайн-сервіси фінансових установ по всій Росії вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками.

Зазначається, що через це клієнти по всій Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції. Ситуацію ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема Білайну, Мегафону, МТС, Теле2 та Ростелекому — вони також атаковані українськими кіберфахівцями.

Як зазначають ворожі ЗМІ, хакери діють за звичною схемою: сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару. Повідомляється, що повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі на всій території РФ. Деякі російські медіа називають нинішні події "інтернет-апокаліпсисом" і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами.

Варто зазначити, що масштабна кібератака розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. За даними джерел у ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці червня найбільші інтернет-провайдери окупованого Криму зазнали масштабної кібератаки. Окупаційна адміністрація попереджала місцевих жителів про те, що доступ до інтернету обмежений або недоступний.