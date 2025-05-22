Грози вдарять по Україні з новою силою? Чекати залишилося недовго

Негода прийде в багато областей

Травень у цьому році здивував українців різноманітними погодними сюрпризами, і вони триватимуть до кінця всього місяця. Так, в останні дні травня деякі області України накриють грози та дощі.

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики зазначають, що погіршення погодних умов відбудеться 30 та 31 травня.

У п’ятницю, 30 травня, синоптики обіцяють грози в Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Миколаєві та Херсоні. Крім того, у цих містах можливі дощі.

31 травня грози та дощі накриють такі міста як: Одеса, Кропивницький, Кременчук, Черкаси, Полтава, Мелітополь, Бердянськ.

Це лише прогноз і реальна погода в ці дні може відрізнятися.

На сайті Укргідрометцентру зараз недоступний прогноз на 30 і 31 травня. Синоптики цієї держустанови також поки не давали інформації про негоду, яка наближається.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні влітку 2025 року. За його словами, справжня спека прогнозується на середину літа. А загалом її можна назвати нестабільною. Але водночас більше теплих сюрпризів, за прогнозом народного синоптика, принесе майбутня осінь.