Найхолодніший травень у 21 столітті? Чим здивує погода до кінця весни в Україні

В останні десять днів травня, як зазначив синоптик, опадів може випасти понад норму

Перші дві декади травня в Україні виявилися холодними та принесли багато опадів. Середня температура за ці 20 днів опустилася нижче за кліматичну норму 3 – 5 °C, а кількість опадів десь перевищила 1,5 – 2 місячні норми. Такий тривалий холод в останній місяць весни спостерігається вперше за багато років і ймовірно, що нинішній травень стане найхолоднішим у 21 столітті.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомляє синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, період аномальних холодів поступово добігає кінця.

Вже з 21 травня в Україні поступово почне тепліти й температурне тло помітно підвищуватиметься з кожним днем, досягаючи вже цілком літніх показників у південних, центральних та східних областях.

Проте похолодання може повернутися до північних та західних областей України вже з 23 травня. Причина цього — малорухливий холодний фронт, який протягом 23-25 травня поступово просуватиметься у східному напрямку. Тепліша та стабільніша погода очікується лише в останні дні травня.

Синоптик наголосив, що в період з 21 по 23 травня температура повітря буде на рівні +5…+12 °С до +12…+17 °С у нічний час і вдень поступово підвищиться від +17…+22 °С до +22…+27 °С. Упродовж 24 травня прохолодніше стане у західних областях України, а 25 травня холод пошириться також і на північні регіони. Тут нічна температура становитиме +4…+10 °С, денна в межах +10…+17 °С. Вищі температури залишаться у південних і східних областях: вночі +11…+16 °С, удень +23…+28 °С. З 26 травня і до кінця місяця температурне тло очікується близько норми, місцями нижче норми на 1 – 3 °С.

Проте, 29 – 31 травня є можливість надходження спекотного повітря з районів Центральної Азії на територію південно-східних областей України. У зв'язку з цим у зазначених регіонах місцями температура може досягати вдень +30 °С. В останні десять днів травня, як зазначив синоптик, опадів може випасти понад норму. Найсильніші дощі очікуються 23 – 24 травня у північних та західних регіонах, а 25 – 26 травня на сході та в центральних областях. Місцями опади супроводжуватимуться грозою, градом та шквалистим посиленням вітру. Але й у решту днів також є ймовірність короткочасних дощів по всій території країни.

На карті представлений прогноз температури повітря в Європі за період з 19 по 26 травня включно. Області з холоднішою температурою відзначені синім кольором, а з теплішою — червоним кольором.

Нагадаємо, раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні влітку 2025 року. За його словами, справжня спека прогнозується на середину літа.