Грозы ударят по Украине с новой силой? Ждать осталось недолго

Непогода придет во многие области

Май в этом году удивил украинцев разнообразными погодными сюрпризами, и они будут продолжаться до конца всего месяца. Так, в последние дин мая некоторые области Украины накроют грозы и дожди.

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Ventusky. Синоптики отмечают, что ухудшение погодных условий произойдет 30 и 31 мая.

В пятницу, 30 мая, синоптики обещают грозы в Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Николаеве и Херсоне. Коме того, в этих городах возможны дожди.

31 мая грозы и дожди накроют такие города как: Одесса, Кропивницкий, Кременчуг, Черкассы, Полтава, Мелитополь, Бердянск.

Стоит отметить, что это лишь прогноз и реальная погода в эти дни может отличаться.

На сайте Укргидрометцентра в настоящее время недоступен прогноз на 30 и 31 мая. Синоптики этого госучреждения также пока не давали информации о приближающейся непогоде.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине летом 2025. По его словам, настоящая жара прогнозируется на середину лета. А в целом ее можно назвать нестабильной. Но в то же время больше теплых сюрпризов, по прогнозу народного синоптика, принесет будущая осень.