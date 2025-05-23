Україна може посилити тиск на Росію ще одним цікавим способом: що означає угода про відкрите море

Угода про відкрите море стосується не лише країн із виходом в океан

У 2023 році в ООН ухвалили Угоду про відкрите море — договір про раціональне використання біорізноманіття в ділянках океанів за межами національної юрисдикції країн. Для України його підписання може бути корисним одразу з кількох причин.

Ця Угода передбачає впровадження правових інструментів для створення морських природоохоронних територій, оцінки впливу на довкілля та справедливого доступу до генетичних ресурсів океану. Вчені та громадськість вважає, що Україна має підписати Угоду, адже участь у ній — це не лише демонстрація проєвропейської позиції нашої держави, а й можливість обмежити діяльність Росії (і скоротити її чималі доходи), наприклад, глибоко в Арктиці, що особливо важливо під час війни.

Угода про відкрите море стосується не лише країн із виходом в океан. Для України насамперед це інструмент впливу на міжнародній арені на держави (наприклад, на Росію), які планують максимальне використання ресурсів відкритого моря.

Росія відмовилася від ратифікації договору і намагалася навіть його послабити під час розробки, тоді як усі країни ЄС підписали. А Франція та Іспанія вже ратифікували його. Тому для України підписання Угоди є вкрай важливим.

"В інтересах Росії — максимальне використання відкритого моря та його ресурсів для екстенсивного економічного збагачення, зокрема через розробку ресурсів та транспортні шляхи. В умовах війни скорочення джерел фінансування Росії дуже важливе, адже як держава має використати всі можливості для того, щоб економічно стримувати агресора", — каже директор Greenpeace Україна Наталія Гоза.

Також підписання з боку України стане знаком для європейських союзників, що попри повномасштабну війну, наша держава віддана цілям у сфері захисту клімату та біорізноманіття та навколишнім пріоритетам Європи. Підписання Угоди відповідає цілям Конвенції з біорізноманіття із захисту 30% океанів до 2030 року, Конвенції про мігруючі види та цілі Паризької угоди, виконання яких Україна продовжує підтримувати.

Водночас участь в Угоді зміцнить роль України в Конвенції з морського права, що необхідно для протидії російським амбіціям у морських суперечках щодо прав на тимчасово окуповані Росією акваторії Чорного та Азовського морів, Керченської протоки.

"Для України немає недоліків від участі в Угоді. А переваг вистачає. Якщо не долучимося до договору – втратимо можливість брати участь у формуванні міжнародної морської політики, що впливатиме на наші національні інтереси. Ігноруючи Угоду, погіршимо стосунки із союзниками. Питання на часі, профільні міністерства мають зробити все можливе, аби Україна підписала Угоду про відкрите море" – пояснив Сергій Хара, еколог Greenpeace Україна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що європейські країни посилять санкції проти Росії, а відповідне рішення вже підтримали Сполучені Штати, незважаючи на розмову президента Дональда Трампа, яка відбулася 19 травня, з російським правителем Путіним.