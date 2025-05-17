"Я втомився": Трамп відзначився новою різкою заявою про Україну

Лідер Вашингтона підкреслив, що, ймовірно, угода з Путіним буде укладена

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що переговорний процес щодо врегулювання війни з Росією затягується надто довго, і він вже "втомився" від нескінченних зустрічей. У недавньому інтерв’ю американський лідер зазначив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним ймовірно планують укласти угоду, адже подальші затягування лише ускладнюють ситуацію.

Про це політик заявив в етері "Fox News". За словами Трампа, його команда, зокрема спецпосланець Стів Віткофф, доклала значних зусиль у процесі переговорів, виконуючи складну роботу. Втім, президент США вважає, що саме він, завдяки своїй посаді та досвіду, є найбільш компетентним для ведення цих переговорів і досягнення мирної угоди.

"Ми, мабуть, плануємо укласти цю угоду, бо я вже втомився від безкінечних перемовин", — підкреслив лідер Вашингтона.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп неодноразово висловлював намір провести зустріч із Путіним, розраховуючи на покращення відносин та досягнення мирної угоди. Також застерігав, що у разі провалу переговорів готовий запровадити нові жорсткі санкції проти Росії.

Водночас після невдалих переговорів у Стамбулі європейські політики та керівники висловлюють великий сумнів щодо того, що президент США справді готовий запровадити нові обмеження проти країни-агресора.