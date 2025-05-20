Парламенти України та Великої Британії готові ратифікувати 100-річну угоду про партнерство між країнами, — віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк разом з українською парламентською делегацією розпочала візит до Сполученого Королівства. В межах візиту віцеспікерка зустрілася зі спікером Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойлом.

Від імені Верховної Ради вона подякувала Великій Британії за всебічну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема надано понад 15 млрд євро фінансової, гуманітарної та військової допомоги, що є третім місцем у світі за загальним обсягом підтримки.

Сторони обговорили підписану 100-річну угоду, яка свідчить про особливий характер стратегічного партнерства між державами.

"Щоб вона запрацювала, її мають ратифікувати парламенти обох країн. Ця угода вже пройшла аналіз в профільному комітеті британського парламенту. Сподіваємося, найближчим часом вона буде винесена на розгляд та проголосована більшістю депутатів. Верховна Рада теж готова до ратифікації 100-річної угоди, щойно ми отримаємо пакет документів від президента України", — наголосила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Вона також акцентувала, що Україна дуже зацікавлена у повноправному членстві в Об’єднанні JEF — військово-політичній коаліції 10 країн Північної Європи і Балтії на чолі з Великою Британією.

"Україна має посилене партнерство в цій коаліції. Ми починаємо говорити з усіма країнами, які входять до JEF, щодо наступного кроку — набуття статусу повноцінного учасника об’єднання. Наше членство у JEF може стати реальним механізмом додаткових гарантій безпеки на період до вступу України в НАТО. Адже мир можливий тільки через силу та єдність країн Європи", — підкреслила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка окремо подякувала Великій Британії за участь в Міжнародній коаліції з повернення українських дітей та чітку санкційну політику стосовно РФ, зокрема, щодо "тіньового флоту".

"Вже вдалося повернути 1307 дітей. Потрібно далі разом тиснути на Росію. Ми також згодні в тому, що лише пекельні санкції можуть суттєво вплинути на РФ та примусити її до миру", — додала вона.

"Путін і росіяни мають відповідати за свої дії, за вбивства українців, які тривають день за днем", — сказав своєю чергою Ліндсі Гойл. Спікер Палати громад запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну в поверненні дітей та досягненні справедливого миру.

Під час розмови заступниця голови українського парламенту звернула увагу на ще одну російську гібридну загрозу — у сфері культури.

"На моє переконання, анонсований на вересень 2025 року виступ російської оперної співачки Анни Нетребко в Королівському оперному театрі в Лондоні є вкрай неприйнятним. Вона перебуває під санкціями та підтримує путінський режим в його війні проти України. Це приклад того, як російська пропаганда може проникати в Європу через культуру. З цим треба боротися!" — переконана Олена Кондратюк.