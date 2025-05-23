Він працює вже понад 100 років: це найстаріший громадський туалет у Києві

Це унікальний свідок історії міста, який пережив революції, війни та зміну епох, залишаючись вірним своєму призначенню і досі

У центрі столиці працює громадський туалет, який пам’ятає більше, ніж будь-який інший заклад у місті. Цій скромній споруді у парку Шевченка вже понад 100 років, і вона досі справно слугує киянам.

Поки влада сперечається про те, де розмістити нові громадські туалети у Києві, у самому серці міста продовжує працювати справжній ветеран міської інфраструктури. Йдеться про туалет у парку Шевченка — перший громадський туалет столиці, який було збудовано ще наприкінці ХІХ століття.

Бразильський імператор та київський пустир

Історія цього незвичайного довгожителя почалася 1876 року, коли Київ відвідав бразильський імператор Дон Педро II. Прогулюючись містом, монарх звернув увагу на пустир перед університетом, де на той час паслися корови та кози. Імператор порадив міській владі ушляхетнити це місце і створити там парк.

Пораду було взято до відома, і 1890 року за проєктом садівника Карла Хрістіані було закладено парк Шевченка. Разом із парком з'явилася і перша в Києві громадська зручність — невелика будівля туалету, яка працює досі.

Свідок епох

За своє довге життя туалет у парку Шевченка побачив багато. Він пережив революції, дві світові війни, розпад СРСР та становлення незалежної України. Цю будівлю не можна порівняти з сучасними санітарними спорудами — вона невелика, виконана в стилі свого часу, але має особливий шарм.

За радянських часів, за спогадами старожилів, студенти найближчого університету іноді відзначали тут успішно складені іспити. Що додає цьому місцю особливого колориту у міській пам’яті.

Чому туалет вижив

Секрет довголіття найстарішого київського туалету криється у кількох чинниках. По-перше, він розташований в одному із найпопулярніших місць відпочинку киян – парку Шевченка, де завжди багато відвідувачів. По-друге, будівля регулярно обслуговується та підтримується у робочому стані комунальними службами. Це рідкісний приклад збереженої "дореволюційної" суспільної споруди, яка продовжує виконувати свою початкову функцію більш ніж через століття після спорудження.

Дістатися до парку Шевченка легко — найближчі станції метро "Університет", "Театральна" і "Площа українських героїв" розташовані всього за кілька хвилин ходьби. Тож кожен охочий може доторкнутися до історії, навіть якщо просто захоче скористатися туалетом.

Цей скромний об'єкт міської інфраструктури — живе свідчення того, що історія міста складається не тільки з парадних будівель і пам'ятників. А й зі звичайнісіньких, повсякденних речей, які служать людям день у день протягом багатьох поколінь.

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