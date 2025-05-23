Он работает уже больше 100 лет: это самый старый общественный туалет в Киеве

Это уникальный свидетель истории города, который пережил революции, войны и смену эпох, оставаясь верным своему назначению и по сей день

В центре столицы работает общественный туалет, который помнит больше, чем любое другое заведение в городе. Этому скромному сооружению в парке Шевченко уже больше 100 лет, и оно до сих пор исправно служит киевлянам.

Пока власти спорят о том, где разместить новые общественные туалеты в Киеве, в самом сердце города продолжает работать настоящий ветеран городской инфраструктуры. Речь идет о туалете в парке Шевченко — первом общественном туалете столицы, который был построен еще в конце XIX века.

Бразильский император и киевский пустырь

История этого необычного долгожителя началась в 1876 году, когда Киев посетил бразильский император Дон Педро II. Прогуливаясь по городу, монарх обратил внимание на пустырь перед университетом, где в то время паслись коровы и козы. Император посоветовал городским властям облагородить это место и создать там парк.

Совет был принят к сведению, и в 1890 году по проекту садовода Карла Христиани был заложен парк Шевченко. Вместе с парком появилось и первое в Киеве общественное удобство — небольшое здание туалета, которое работает до сих пор.

Свидетель эпох

За свою долгую жизнь туалет в парке Шевченко повидал многое. Он пережил революции, две мировые войны, распад СССР и становление независимой Украины. Это здание нельзя сравнить с современными санитарными сооружениями — оно небольшое, выполнено в стиле своего времени, но обладает особым шармом.

В советские времена, по воспоминаниям старожилов, студенты близлежащего университета иногда отмечали здесь успешно сданные экзамены. Что прибавляет этому месту особого колорита в городской памяти.

Почему туалет выжил

Секрет долголетия старейшего киевского туалета кроется в нескольких факторах. Во-первых, он расположен в одном из самых популярных мест отдыха киевлян — парке Шевченко, где всегда много посетителей. Во-вторых, здание регулярно обслуживается и поддерживается в рабочем состоянии коммунальными службами. Это редкий пример сохранившегося "дореволюционного" общественного сооружения, которое продолжает выполнять свою первоначальную функцию спустя более чем век после постройки.

Добраться до парка Шевченко легко — ближайшие станции метро "Университет", "Театральная" и "Площадь украинских героев" находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Так что каждый желающий может прикоснуться к истории, даже если просто захочет воспользоваться туалетом.

Этот скромный объект городской инфраструктуры — живое свидетельство того, что история города складывается не только из парадных зданий и памятников. Но и из самых обычных, повседневных вещей, которые служат людям изо дня в день на протяжении многих поколений.

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