Літо, відпустка, Кам’янець-Подільський. Чому варто відвідати місто і що подивитися крім легендарної фортеці (фото)

Про Кам’янець-Подільську фортецю чули чи не у всій Україні, але це не єдина локація, яка здивує у містечку

Туристичний сезон в Україні вже стартував, і хоча погода поки що не надто тішить сонячними днями, для багатьох це не стає перепоною на шляху до подорожей, вражень і відпочинку. Маршрути українських туристів, враховуючи війну і пов’язані з нею обмеження, дещо змінилися. Але це також і шанс для багатьох із нас відкрити для себе Україну — її цікаві локації, неймовірну природу, гостинність наших людей, а ще спробувати на смак і відчути на дотик. А подивитися таки є на що.

Журналістка "Телеграф" Галина Струс побувала в одній із цікавих українських локацій — у Кам’янець-Подільському — і ділиться з читачами своїми враженнями.

Кам’янець-Подільський — це не лише фортеця

Кам'янець-Подільський — це місто на південному заході України у Хмельницькій області. Населений пункт розташований на берегах річки Смотрич. Найвідоміша туристична локація — це звичайно Кам'янець-Подільська фортеця. Але будьте певні, це не все, що варто побачити у містечку. І місцева влада та приватні бізнеси активно працюють над тим, щоб привабити туристів не лише у фортецю.

Одна із локацій у Кам’янці-Подільському, яка вразила мене найбільше — це унікальний музей мініатюр "Замки України". Він єдиний на всю країну і справді вражає. У ньому під відкритим небом представлені неймовірної краси макети українських замків та архітектурних пам’яток. Це чудова нагода зануритися у минуле, дізнатися більше про історію та здійснити міні-подорож у місця, де ще не встигли побувати. До слова, у цій локації є аудіогід, який детально розповість про кожен з представлених експонатів.

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Особливої атмосфери музею мініатюр додає свіже повітря, невеличке озерце з рибою, квіти і фантастичні краєвиди, які відкриваються з оглядового майданчика. Звідси можна побачити неймовірну панораму на фортецю, зробити класні фото і побачити місто як на долоні. Тому, якщо завітаєте у Кам’янець-Подільський, дуже рекомендую на шляху до фортеці зазирнути у музей мініатюр "Замки України".

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Ще одне місце, яке точно привертає увагу — це Катедральний костел святих апостолів Петра і Павла. Він вражає своєю величчю і монументальністю. Його видно здалеку, тому точно не пропустите під час прогулянки старим містом.

Катедральний костел святих апостолів Петра і Павла

На території біля костелу можна побачити пам'ятник Папі Римському Іоану Павлу ІІ, який був встановлений у 2007 році на честь шостої річниці візиту понтифіка до Кам’янця-Подільського. А поруч з пам'ятником висаджений розарій, який призначений для молитов. Адже напис на пам’ятнику цитує слова Папи: "Моліться на розарії".

Катедральний костел святих апостолів Петра і Павла

До слова, Петропавлівський костел у Кам’янці-Подільському вважається єдиним в світі християнським собором з мечеттю. Збереглася вона з часів турецького панування. Виглядає така архітектурна композиція дещо дивно, але цікаво.

Катедральний костел святих апостолів Петра і Павла

Якщо замовити екскурсію у місцевого гіда, він точно відведе вас на вулицю Зарванську. Це теж одна із незвичайних пам’яток міста. У давнину її назвали "вулицею червоних фіранок". І не важко здогадатися чому — на цій вулиці розташовувалися кнайпи і будинки розпусти.

Вулиця Зарванська у Кам’янець-Подільському

Під час прогулянки старим містом раджу пройтися до Верхньої Польської брами, або як її називають місцеві — Вітряної брами. О, ви точно відчуєте на собі цей "вітряний фокус". Бо ще за кілька кроків до брами буде безвітряно, але як тільки ступите в сторону самої арки, то тут же пройме протягом з неї. Власне, і назва звідси — Вітряна брама.

Вітряна брама на вулиці Зарванській

Кам’янець-Подільський унікальний своїм ландшафтом. Місто ніби поділене на дві частини великим скелястим каньйоном річки Смотрич. Одна частина — нове сучасне місто, яке стрімко забудовується і розвивається. І друга частина — ніби автономне старе місто-острів, огорнуте скелями, річкою і з’єднане двома мостами.

Кам’янець-Подільський, старе місто

Тут ніби завмирає час. Якщо зупинитися на мить біля моста на в’їзді у старе місто, ви побачите красивий зелений пейзаж каньйону, лискату бруківку, яка переливається на сонці і цокотить під шинами проїжджаючих авто. А ще почуєте ніжну мелодію пташиного співу. Це стало для мене справжнім відкриттям, дуже приємним і милозвучним. Адже мало де у містах, переповнених змореними туристами і заклопотаними містянами, почуєш такий чистий і дзвінкий спів пташок.

Кам’янець-Подільський, міст до старого міста

Кам’янець-Подільський, старе місто

Кам’янець-Подільський запам'ятається мені цим пташиним співом, бруківкою, а ще квітучими травневими каштанами і смачною кавою на літньому майданчику в центрі міста. Завітайте у Кам’янець-Подільський і створіть свої спогади про це місто. Сюди точно варто їхати більше, ніж на один день, бо локацій багато, а атракцій і розваг вистачить на всіх — як для дітей, так і для дорослих.

Кам’янець-Подільський, дитячі атракції

Кам’янець-Подільський, сувенірний ринок

Центр старого міста у Кам’янці-Подільському

І звичайно фортеця

Бути у Кам’янці-Подільському і не зайти на фортецю — це звісно "богохульство". Звичайно, замковий комплекс заслуговує особливої уваги і часу. Бо тут таки є що подивитися, а фотозон стільки, що памяті на телефоні не вистачить.

Кам’янець-Подільський, дорога до фортеці

До фортеці веде ще один міст через каньйон, який заворожує своїми краєвидами. На території замкового комплексу представлені чимало історичних експозицій, є гончарська майстерня і особлива атракція — боргова яма. Гіди розповідають, що якщо кинути в цю яму монети або купюри, то позбудетеся боргів. Але при нагоді, запитайте у свого екскурсовода, куди насправді потім витрачають гроші з цієї боргової ями.

Фортеця Кам’янця-Подільського

На території фортеці проводять екскурсії, різні розважальні заходи і майстер-класи для дітей. Також тут можна домовитися за групові або індивідуальні екскурсії для всіх охочих. Тому нудно точно не буде. А коли відчуєте, що трохи стомилися, то обов'язково пригостіться запашною кавою прямо біля стародавніх мурів Кам’янець-Подільської фортеці.

Краєвид з фортеці Кам’янця-Подільського

Гончарська майстерня на території фортеці

Замість постскриптуму:

Довірте організацію своєї подорожі Сервісному порталу для туристів Visit Ukraine. І гарні враження та незабутні емоції вам гарантовано.