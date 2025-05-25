Лето, отпуск, Каменец-Подольский. Почему стоит посетить город и что посмотреть помимо легендарной крепости (фото)

О Каменец-Подольской крепости слышали вероятно во всей Украине, но это не единственная локация, которая удивит в городке

Туристический сезон в Украине уже стартовал, и хотя погода пока не очень радует солнечными днями, для многих это не становится препятствием на пути к путешествиям и отдыху. Маршруты украинских туристов, учитывая войну и связанные с ней ограничения, несколько изменились. Но это также шанс для многих из нас открыть для себя Украину — ее интересные локации, невероятную природу, гостеприимство наших людей, а еще попробовать на вкус и потрогать на ощупь. А посмотреть точно есть на что.

Журналистка "Телеграф" Галина Струс побывала в одной из интересных украинских локаций – в Каменец-Подольском – и делится с читателями своими впечатлениями.

Каменец-Подольский — это не только крепость

Каменец-Подольский — город на юго-западе Украины в Хмельницкой области. Населённый пункт расположен на берегах реки Смотрич. Самая известная туристическая локация – это конечно же Каменец-Подольская крепость. Но будьте уверены, это не все, что стоит увидеть в городе. И местные власти, и частные бизнесы активно работают над тем, чтобы привлечь туристов не только в крепость.

Одна из локаций в Каменце-Подольском, которая поразила меня больше всего — это уникальный музей миниатюр "Замки Украины". Он единственный на всю страну и действительно поражает воображение. В нем под открытым небом представлены невероятной красоты макеты украинских замков и архитектурных памятников. Это прекрасная возможность погрузиться в прошлое, узнать больше об истории и совершить мини-путешествие в места, где еще не успели побывать. К слову, в этой локации есть аудиогид, который подробно расскажет о каждом из представленных экспонатов.

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменце-Подольском

Особую атмосферу музею миниатюр придает свежий воздух, небольшое озерко с рыбой, цветы и фантастические виды, которые открываются со смотровой площадки. Отсюда можно увидеть невероятный вид на крепость, сделать классные фото и увидеть город как на ладони. Поэтому, если посетите Каменец-Подольский, очень рекомендую на пути к крепости заглянуть в музей миниатюр "Замки Украины".

Музей миниатюр "Замки Украины" в Каменце-Подольском

Еще одно место, которое привлекает внимание — это Кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла. Он поражает своим величием и монументальностью. Его видно издалека, поэтому точно не пропустите во время прогулки по старому городу.

Кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла

На территории возле костела можно увидеть памятник Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ, установленный в 2007 году в честь шестой годовщины визита понтифика в Каменец-Подольский. А рядом с памятником устроен розарий, предназначенный для молитв. Ведь надпись на памятнике цитирует слова Папы: "Молитесь на розарии".

Кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла

К слову, Петропавловский костел в Каменце-Подольском считается единственным в мире христианским собором с мечетью. Сохранилась она со времен турецкого владычества. Смотрится такая архитектурная композиция несколько странно, но интересно.

Кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла

Если заказать экскурсию у местного гида, он точно поведет вас на улицу Зарванскую. Это тоже одна из необычных достопримечательностей города. В древности ее назвали "улицей красных занавесок". И не трудно догадаться почему — на этой улице располагались кнайпы и публичные дома.

Улица Зарванская в Каменец-Подольском

Во время прогулки по старому городу советую пройтись к Верхним Польским воротам, или как их называют местные — Ветряные ворота. О, вы точно ощутите на себе этот "ветряный фокус". Потому что еще в нескольких шагах от ворот будет безветренно, но как только ступите в сторону самой арки, то тут же ощутите сквозняк на себе. Собственно, и название отсюда — Ветряные ворота.

Ветряные ворота на улице Зарванской

Каменец-Подольский уникален своим ландшафтом. Город будто разделен на две части большим скалистым каньоном реки Смотрич. Одна часть — новый современный город, стремительно застраиваемый и развивающийся. И вторая часть — как автономный старый город-остров, окутанный скалами, рекой и соединенный двумя мостами.

Каменец-Подольский, старый город

Здесь как будто замирает время. Если остановиться на мгновение у моста на въезде в старый город, вы увидите красивый зеленый пейзаж каньона, лоснящуюся брусчатку, которая переливается на солнце и стучит под шинами проезжающих авто. А еще услышите нежную мелодию пения птиц. Это стало для меня настоящим открытием, очень приятным и мелодичным. Ведь мало где в городах, переполненных утомленными туристами и озабоченными горожанами, услышишь такое чистое и звонкое пение птиц.

Каменец-Подольский, мост к старому городу

Каменец-Подольский, старый город

Каменец-Подольский запомнится мне этим птичьим пением, брусчаткой, а еще цветущими майскими каштанами и вкусным кофе на летней площадке в центре старого города. Посетите Каменец-Подольский и создайте свои воспоминания об этом городе. Сюда точно стоит ехать больше, чем на один день, потому что локаций много, а достопримечательностей и развлечений хватит на всех – как для детей, так и для взрослых.

Каменец-Подольский, детские атракции

Каменец-Подольский, сувенирный рынок

Центр старого города в Каменце-Подольском

И конечно крепость

Быть в Каменце-Подольском и не зайти на крепость — это, конечно, "богохульство". Несомненно замковый комплекс заслуживает особого внимания и времени. Потому что действительно есть на что посмотреть, а фотозон столько, что памяти на телефоне не хватит.

Каменец-Подольский, дорога к крепости

К крепости ведет еще один мост через каньон, завораживающий своими видами. На территории замкового комплекса представлены многие исторические экспозиции, есть гончарская мастерская и особая аттракция — долговая яма. Гиды рассказывают, что если бросить в эту яму монеты или купюры, то избавитесь от долгов. Но при случае, спросите у своего экскурсовода, куда на самом деле потом тратят деньги из этой долговой ямы.

Крепость Каменец-Подольского

На территории крепости проводят экскурсии, разные развлекательные мероприятия и мастер-классы для детей. Также здесь можно договориться о групповых или индивидуальных экскурсиях для всех желающих. Поэтому скучно вам точно не будет. А когда почувствуете, что немного устали, то обязательно угоститесь ароматным кофе прямо у древних стен Каменец-Подольской крепости.

Пейзаж из крепости Каменца-Подольского

Гончарская мастерская на территории крепости

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