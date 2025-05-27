Россияне лезут все сильнее: что будет с их наступлением на Донетчину и Днепропетровщину

Паниковать по Днепропетровщине рано, однако стоит быть внимательными

Российские войска за прошедшую неделю впервые с декабря 2024 года захватили более 100 км квадратных территории в Украине. Аналитики объясняют это ростом интенсивности штурмовых действий и отложенным эффектом длительных наступательных операций.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-проекта Deepstate. В общей сложности за неделю российская армия продвинулась на 187 километров квадратных, из которых 62 — приходятся на территорию на востоке Сумской области, ранее считавшиеся "серой зоной".

Наибольшее продвижение зафиксировано на направлениях Покровск – Константиновка и Торецк, где россияне захватили 88 кв. километров, прорвав оборону ВСУ вдоль трассы Т0504. Кроме того, 32 кв. километры перешли под контроль РФ севернее Великой Новоселки, а еще 4 кв. км. – в районе Волчанска на севере Харьковской области.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов считает, что эти данные свидетельствуют о начале российского летнего наступления, в частности, на стыке Покровского и Торецкого направлений, на западном фланге Покровского направления в сторону Днепропетровской области, а также на Южно-Донецком направлении в районе Богатыря и Отрадного. Он также отмечает, что рост темпов продвижения связан с отложенным эффектом длительных операций, например, после формирования "кармана" к западу от Торецка.

В комментарии для "Телеграфа" военный обозреватель Олег Стариков подробно объяснил потенциальные риски в том случае, если российские войска попытаются захватить тактические высоты западнее Константиновки и Временного Яра, как это ранее предположил французский аналитик Клеман Молин.

"Война — это, прежде всего, политическое явление, а уже потом — военное. Если завтра ее остановят на политическом уровне, эти высоты не будут иметь никакого значения. Поэтому оценивать ситуацию нужно в двух плоскостях — военной и политической. Политически — либо остановятся, либо пойдут на создание буферной зоны. Военно — все зависит от того, как будет действовать украинское командование", — объяснил Стариков.

По его словам, высоты сами по себе не являются критическим фактором. Ключевая проблема — завершение городской агломерации и выход на открытую местность, где обороняться гораздо сложнее: "В поле не помогут ни бункеры, ни "линии Маннергейма" — все будет уничтожено ударами ФАБов".

Эксперт также указал на риск возникновения "тактического кризиса", который без адекватной реакции может перерасти в оперативно-тактический. "Все зависит от того, сможем ли перебросить туда резервы. Если резервов нет — будет продвижение. Если есть — возможно стабилизировать ситуацию, как это было недавно на Покровском направлении, где ВСУ остановили врага после ротаций и усиления командования", — добавил он.

Стариков особо подчеркнул: сейчас в планах врага нет прямого захвата Днепропетровской области. Впрочем, если допускать стратегические ошибки — это может измениться: "Как и с Сумщиной — еще месяц назад оккупация казалась маловероятной, но РФ смогла зайти на 10 км".

Эксперт уточнил, что военные не мыслят административными границами – для них существует только география маневра. По его словам, в случае продвижения через западный фланг Покровского направления РФ не будет ставить целью оккупацию Днепропетровщины, а лишь попытается выйти во фланг и окружить Покровск. Особенно важен в этом контексте Павлоград — ключевой тыловый хаб для украинской логистики в регионе.

"Они стремятся перерезать дорогу между Павлоградом и Покровском, как уже сделали это с востока — со стороны Мирнограда и на юг, остается только север и запад. И эти направления будут под ударом", — резюмировал Стариков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские войска заняли четыре населенных пункта на территории Сумской области. Речь идет о приграничных селах, расположенных неподалеку от района, где ВСУ проводили операцию в Курской области.