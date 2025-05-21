Потрібна ще одна лінія фронту? Військовий експерт пояснив, як захистити Київ від нового наступу РФ (карти)

Нова лінія має протягнутися на 500 кілометрів

У Курській області РФ українські Сили оборони проводять операції зі створення нової лінії бойового зіткнення вздовж державного кордону. Вона займатиме десятки кілометрів від Суджі до Тьоткіно.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, що операція проходить у важких для ЗСУ умовах, оскільки росіяни готували свій контрнаступ останні півроку.

— Нам однозначно треба вирівнювати лінію фронту, щоб зменшити лінію бойового зіткнення, збільшивши густину військ на цьому напрямку, — каже військовий експерт.

Про Суджі до Теткіно по прямій — 70 кілометрів, по кордоні — понад 100. Карта Deep State

На його думку, вся північна ділянка кордону України з РФ – від Білорусі до Оскола – має бути лінією фронту, а це понад 500 км.

— На даний момент у гарячому стані ділянки від Тьоткіно до Суджі — на Курщині, Попівці та Демидівці — Білгородщиною. Та сама картина, тільки вже на нашому боці з боку Харкова — Липці і той самий Вовчанськ, — каже колишній військовий льотчик.

Про важливість прикриття цієї ділянки кордону свідчить і заява начальника штабу 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Андрія Помагайбуса про накопичення ворогом особового складу РФ на Харківському напрямку. Це може свідчити про підготовку ЗС РФ до активних штурмових дій.

За словами Світана, без створення нової лінії фронту у нас північно-східний напрямок так і залишатиметься відкритим. А це основний напрямок, що веде на Суми, Прилуки, Полтаву та Київ.

Суджа, Суми, Прилуки та Київ розташовані на одній лінії.

— Це дуже важливо — його прикрити. І те, що зараз відбувається, — це саме виконання цього завдання, — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", звідки розпочинати звільнення України.