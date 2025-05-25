Росіяни готують новий наступ: хочуть ще три області — Bild

Росія ніколи не планувала припиняти вогонь

Після виходу США з переговорного процесу щодо України росіяни, схоже, готують новий наступ. При цьому, крім "традиційних" цілей, вони також замахнулися ще на три українські області.

Про це повідомляє німецьке видання Bild. Воєнний експерт, колишній співробітник Міноборони Німеччини Ніко Ланґе зазначає, що Володимир Путін ніколи не планував припиняти вогонь і використав переговори лише як спосіб тягнути час для підготовки нової військової кампанії.

"Росія спробує просунутися до Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, щоб створити нові проблеми для переговорів", — сказав Ланге.

Експерт зазначає, що після тримісячного перепочинку на фронт було відправлено тисячі нових солдатів, а також нову техніку. Крім того, була зроблена велика кількість безпілотників, які росіянам не терпиться пустити в хід.

Він додав, що путінська армія здобула урок сучасної війни безпілотників, перехопивши навички в українців, і тепер мають певні успіхи. Використовуючи цей прогрес у вивченні тактики застосування дронів, росіяни завдають десятки ударів на день по логістичній мережі.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 25 травня Росія здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по Україні. У Житомирській області через падіння ракети на житловий будинок загинули троє дітей.