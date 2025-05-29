Апетитів не збавляють: стало відомо, що Росія вимагатиме в обмін на припинення вогню

Росія окреслила справжню мету своєї присутності на переговорах

Російські посадовці не очікують конструктивного діалогу під час чергової зустрічі делегацій України та Росії, яка може відбутися 2 червня у Стамбулі. Російський меморандум про припинення вогню, який готується до передачі Києву, не передбачає жодних нових позицій – лише повторення раніше озвучених умов.

Про це повідомляють російські видання, які посилаються на джерела в МЗС РФ та адміністрації президента. Згідно з позицією Москви, в документі збережено такі умови: нейтральний і позаблоковий статус України, офіційна відмова від ядерної зброї, обмеження її військового потенціалу, юридичне визнання анексії Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей територією Росії.

Також передбачено вимоги надати російській мові статус другої державної, включити Росію до кола гарантів майбутньої безпеки, відмовитися від усіх судових позовів до РФ та добиватися скасування санкцій.

За інформацією російського МЗС, стратегічна мета Кремля полягає не у досягненні компромісу, а в демонстрації світові, що саме Україна "готова воювати далі". Один із співрозмовників прямо заявив: "Нас просили про переговори, ми приїхали, меморандум притягли. Якщо Україна публічно відмовиться – нам це тільки на руку". Участь президента Росії Володимира Путіна в перемовинах наразі офіційно не розглядається.

У контексті запланованих переговорів у Стамбулі джерела російських ЗМІ допускають незначні домовленості, наприклад щодо нового обміну полоненими або продовження зернової угоди. Водночас жодних ознак до масштабного мирного врегулювання немає.

Своєю чергою Україна вже офіційно заявила, що не прийме жодного варіанту меморандуму, який передбачає визнання російського суверенітету над окупованими територіями. Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило: "Для нас залишаються неприйнятними ті самі позиції, на яких ми стояли й раніше – це неможливість юридичного визнання Криму територією Росії, неможливість визнання чотирьох областей територією Росії".

Додатково агентство Reuters повідомило, що Москва прагне включити в майбутню угоду зобов’язання західних держав не розширювати НАТО на схід, зокрема щодо України, Грузії, Молдови та інших країн колишнього СРСР. Однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що доля Грузії чи Молдови буде темою стамбульських переговорів.

Перша за довгий час очна зустріч делегацій РФ та України відбулася 16 травня 2025 року, де сторони домовилися про подальший діалог та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Згідно з позицією Києва, наступна зустріч матиме сенс лише у разі, якщо Росія передасть свій меморандум до узгодженої дати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у середу, 28 травня, президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв, що стосуються врегулювання російсько-української війни. Він повідомив, скільки часу йому знадобиться, щоб зрозуміти, чи Путін намагається його обманути, і висловив "розчарування" через обстріли українських міст і сіл.