Ердоган відправляє посланця до Путіна для розмови про Україну. У Москві вже говорять про нові переговори

Візит має відбутися 26-27 травня

Туреччина відправить свого міністра закордонних справ Хакана Фідана до Росії, щоб обговорити війну в Україні. Він має особисто зустрітися з Володимиром Путіним та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це пише Anadolu, посилаючись на джерела в турецькому МЗС. За даними агентства, візит повинен відбутися 26-27 травня. Повідомляється, що окрім зустрічі з Лавровим та Путіним Фідан планує провести двосторонні переговори з низкою високопоставлених російських офіційних осіб, включаючи помічника президента РФ Володимира Мединського, який очолював російську делегацію на російсько-українських переговорах у Стамбулі 16 травня, а також з міністром оборони РФ Бєлоусовим.

"Міністр також має намір наголосити на прихильності Туреччини до досягнення справедливого і міцного миру в контексті російсько-української війни, висловивши задоволення недавнім прогресом у цьому процесі. Очікується, що Хакан Фідан знову підтвердить готовність Туреччини зробити внесок як посередника, як це вже відбувалося в 2022 році і на зустрічі 16 травня 2025 року", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що на тлі візиту глави МЗС Туреччини в росЗМІ з’явилося повідомлення про другий раунд переговорів між РФ і Україною. За даними джерел ТАСС, майданчиком для наступної зустрічі делегацій може стати Стамбул.

Нагадаємо, що поїздка Фідана відбудеться після переговорів Росії та України до Стамбула на початку травня. Зустріч не призвела до суттєвого прогресу, але було досягнуто домовленості про великий обмін військовополоненими. Обмін розпочався у п’ятницю.