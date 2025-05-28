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Трамп дав крайній термін Путіну? Президент США зробив важливі заяви щодо війни

Автор
Марія Назарова
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Автор
Трамп дав крайній термін Путіну? Президент США зробив важливі заяви щодо війни Новина оновлена 28 травня 2025, 20:38

У середу, 28 травня, президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо врегулювання російсько-української війни.

Трамп заявив, що готовий, якщо потрібно, до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Американський президент також припустив, що Путін навмисно затягує переговори щодо України.

"Протягом двох тижнів стане ясно, чи водить нас Путін за ніс. Якщо це так — ми відреагуємо інакше. Поки що я не можу сказати, чи хоче він закінчити війну, чи ні", — сказав очільник Білого дому.

Він заявив, що "розчарований" російським обстрілом українських міст. "Поки документ не підписано, я не можу вам сказати… Я дуже розчарований тим, що сталося протягом кількох ночей, коли людей було вбито під час, так би мовити, переговорів", — відповів президент.

Трамп пояснив, що поки що не йде на посилення санкцій проти Російської Федерації, щоб не зашкодити перспективам врегулювання в Україні.

"Я думаю, що я близький до укладення угоди, я не хочу зіпсувати її цим", — сказав він.

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Теги:
#Україна #США #Росія #Переговори #Володимир Путін #Дональд Трамп