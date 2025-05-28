"У Росії є чотири дні": в Україні висунули вимогу щодо переговорів у Стамбулі

Умєров підтвердив переговори з Росією

Міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Україна передала Росії свій меморандум і тепер чекає російський документ. Він поставив умову: Москва має надіслати свій меморандум протягом чотирьох днів.

Про це Рустем Умєров повідомив на офіційній сторінці міністерства у Телеграм. Міністр оборони фактично підтвердив, що переговори з Росією можуть відбутися 2 червня.

Українська сторона вже віддала свій документ з позицією Києва очільнику російської делегації. Умєров наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню та дипломатичної роботи.

Міністр пояснив, що після зустрічі в Туреччині 16 травня весь світ чекав від Росії їхнього документа. Спочатку росіяни намагались затягнути час, але після жорстких заяв президента Трампа та європейських лідерів повідомила про готовність документа.

Тепер українська сторона чекає, коли Росія передасть свій меморандум. Умєров підкреслив: "Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту (на переговори — Ред.), щоб передати нам для опрацювання їхній документ". Без цього документа зустріч буде марною.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга теж закликав Росію швидше передати свої пропозиції. Він сказав, що тільки добре підготовлена зустріч може дати справжні результати. "Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд", — заявив він.

Раніше глава МЗС РФ Лавров заявляв, що зустріч може відбутися 2 червня у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Путіна знову затягують переговори з Україною. Кремль досі не готовий передати документ Україні.