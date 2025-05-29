Аппетитов не сбавляют: стало известно, что Россия потребует в обмен на прекращение огня

Россия очертила истинную цель своего присутствия на переговорах

Российские чиновники не ожидают конструктивного диалога во время очередной встречи делегаций Украины и России, которая может состояться 2 июня в Стамбуле. Меморандум о прекращении огня, готовящийся к передаче Киеву не предусматривает никаких новых позиций – лишь повторение ранее озвученных условий.

Об этом сообщают российские издания, ссылающиеся на источники в МИД РФ и администрации президента. Согласно позиции Москвы, в документе сохранены следующие условия: нейтральный и внеблоковый статус Украины, официальный отказ от ядерного оружия, ограничение его военного потенциала, юридическое признание аннексии Крыма и оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей территорией России.

Также предусмотрены требования предоставить русскому языку статус второго государственного, включить Россию в круг гарантов будущей безопасности, отказаться от всех судебных исков в РФ и добиваться отмены санкций.

По информации российского МИД, стратегическая цель Кремля заключается не в достижении компромисса, а в демонстрации миру, что именно Украина "готова воевать дальше". Один из собеседников прямо заявил: "Нас просили о переговорах, мы приехали, меморандум притащили. Если Украина публично откажется – нам это только на руку". Участие президента России Владимира Путина в переговорах официально не рассматривается.

В контексте запланированных переговоров в Стамбуле источники российских СМИ допускают незначительные договоренности, например о новом обмене пленными или продлении зернового соглашения. В то же время никаких признаков масштабного мирного урегулирования нет.

В свою очередь Украина уже официально заявила, что не примет ни одного варианта меморандума, предусматривающего признание российского суверенитета над оккупированными территориями. Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило: "Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы стояли и раньше – это невозможность юридического признания Крыма по территории России, невозможность признания четырех областей по территории России".

Дополнительно агентство Reuters сообщило, что Москва стремится включить в будущее соглашение обязательство западных государств не расширять НАТО на восток, в частности, в отношении Украины, Грузии, Молдовы и других стран бывшего СССР. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возразил, что судьба Грузии или Молдовы будет темой Стамбульских переговоров.

Первая за долгое время очная встреча делегаций РФ и Украины состоялась 16 мая 2025 года, где стороны договорились о дальнейшем диалоге и обмене пленными в формате "1000 на 1000". Согласно позиции Киева, следующая встреча будет иметь смысл только в том случае, если Россия передаст свой меморандум к согласованной дате.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в среду, 28 мая, президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, касающихся урегулирования российско-украинской войны. Он сообщил, сколько времени ему понадобится, чтобы понять, пытается ли Путин его обмануть, и выразил "разочарование" из-за обстрелов украинских городов и сел.