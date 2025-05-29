У Києві знайшли найскромнішу суддю: живе з мамою, приймає від неї подарунки та отримує 1,7 млн грн зарплати

Чим пояснюється така скромність — невідомо

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Нана Вєкуа за 2024 рік задекларувала 1,68 мільйона гривень доходу, але при цьому не має жодної нерухомості, автомобіля чи готівки. Вона мешкає в квартирі матері, яка торік подарувала їй 65 тисяч гривень.

Ці дані містяться в декларації, поданій суддею 6 березня 2025 року. У документі зазначається, що Вєкуа користується квартирою на 79 кв. метрів в Києві на праві безоплатного проживання, власницею якої є її мати – Галина Максимівна Вєкуа.

Серед грошових активів суддя задекларувала 191 886 гривень на рахунку в Райффайзен Банку та 81 євро в Укргазбанку. Інших фінансових чи матеріальних цінностей – готівки, авто, цінних паперів чи корпоративних прав – у неї немає.

У 2024 році Нана Вєкуа отримала від матері грошовий подарунок у розмірі 65 тисяч гривень. І це не перший випадок – за попередні роки вона також декларувала подібні внески: як випливає з аналізу Громадської ради доброчесності, у 2015-2019 роках загальна сума таких подарунків склала 970 тисяч гривень.

Нана Вєкуа працює в ОАСК з 2009 року і має за плечима низку резонансних рішень. Зокрема, у 2012 році вона відмовилася надати "Українській правді" інформацію про службове житло нардепів. У 2020 році винесла ухвалу на користь компанії ДТЕК Ріната Ахметова, яку згодом скасував апеляційний суд як незаконну.

Суддя також заблокувала розслідування НАБУ у справі "Роттердам+", визнавши дії слідчого протиправними, хоча згодом й це рішення було скасовано, а Верховний Суд підтвердив його незаконність. Крім того, Вєкуа має репутацію судді, яка системно виносила рішення на користь київських забудовників всупереч Генеральному плану столиці.

Вона також фігурувала у скандалах навколо саботажу кваліфікаційного оцінювання суддів ОАСК: у 2019 році разом із десятками колег не з’явилася на співбесіди, прикриваючись довідками про тимчасову непрацездатність. Записи НАБУ стверджують, що таку стратегію координував тодішній голова суду Павло Вовк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що колишній суддя Полтавського окружного адміністративного суду Костянтин Клочко та його родина володіють нерухомістю в Полтаві та області, мають два автомобілі та значні грошові заощадження. Водночас рівень доходів сім’ї за минулий рік виявився нижчим за обсяги їхніх витрат.