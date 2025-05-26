Мустафа Найєм отримав штраф за нетверезу їзду: журналіст розкрив деталі

Суддя також заборонив чиновнику сідати за кермо протягом року

Колишнього нардепа та ексглаву Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм нібито було викрито у їзді у нетверезому стані. Суд виписав йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бойко у своєму Facebook. Він послався на рішення суду №757/28816/24-п, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відповідно до інформації з постанови, рішення ухвалив Печерський райсуд Києва 13 травня. Крім штрафу в 17 тисяч гривень, суд також заборонив чиновнику керувати автомобілем на термін в один рік, а також зобов’язав виплатити судовий збір у розмірі 605,6 гривні. Сам інцидент стався 30 травня 2024 року.

"На особливий наголос заслуговує та обставина, що на момент вчинення адміністративного правопорушення наш дорогий друг Мустафа Найєм перебував на державній службі й обіймав посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури", — написав Бойко.

Найєм інформацію не коментував.

Раніше "Телеграф" писав, що для водіїв вигадали новий штраф. За що доведеться заплатити 34 тисячі гривень.