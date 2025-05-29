В Киеве нашли самую скромную судью: живет с мамой, принимает от нее подарки и получает 1,7 млн грн зарплаты

Чем объясняется такая скромность – неизвестно

Судья Окружного административного суда Киева Нана Векуа за 2024 год задекларировала 1,68 миллиона гривен дохода, но при этом нет никакой недвижимости, автомобиля или наличных. Она проживает в квартире матери, которая в прошлом году подарила ей 65 тысяч гривен.

Эти данныесодержатся в декларации, поданной судьей 6 марта 2025 года. В документе говорится, что Векуа пользуется квартирой на 79 кв. метров в Киеве на праве безвозмездного проживания, владелицей которой является ее мать – Галина Максимовна Векуа.

Среди денежных активов судья задекларировала 191886 гривен на счете в Райффайзен Банке и 81 евро в Укргазбанке. Других финансовых или материальных ценностей – наличных денег, авто, ценных бумаг или корпоративных прав – у нее нет.

В 2024 году Нана Векуа получила от матери денежный подарок в размере 65 тысяч гривен. И это не первый случай – за предыдущие годы она также декларировала подобные взносы: как следует из анализа Общественного совета доброчесности, в 2015-2019 общая сумма таких подарков составила 970 тысяч гривен.

Нана Векуа работает в ОАСК с 2009 года и имеет за плечами ряд резонансных решений. В частности, в 2012 году она отказалась предоставить "Украинской правде" информацию о служебном жилье нардепов. В 2020 году вынесла определение в пользу компании ДТЭК Рината Ахметова, которое впоследствии отменил апелляционный суд как незаконное.

Судья также заблокировала расследование НАБУ по делу "Роттердам+", признав действия следователя противоправными, хотя впоследствии это решение было отменено, а Верховный Суд подтвердил его незаконность. Кроме того, Веккуа имеет репутацию судьи, которая системно выносила решение в пользу киевских застройщиков вопреки Генеральному плану столицы.

Она также фигурировала в скандалах вокруг саботажа квалификационного оценивания судей ОАСК: в 2019 году вместе с десятками коллег не явилась на собеседования, прикрываясь справками о временной нетрудоспособности. Записи НАБУ утверждают, что такую стратегию координировал тогдашний глава суда Павел Вовк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бывший судья Полтавского окружного административного суда Константин Клочко и его семья владеют недвижимостью в Полтаве и области, имеют два автомобиля и значительные денежные сбережения. В то же время уровень доходов семьи за прошлый год оказался ниже объемов их расходов.