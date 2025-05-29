За рік сім’я купила дороге авто та новий будинок із ділянкою: полтавський суддя вийшов на пенсію з шиком

Примітно, що вартість одного з автомобілів перевищує річний дохід екссудді

Колишній суддя Полтавського окружного адміністративного суду Костянтин Клочко та його родина мають нерухомість у Полтаві та області, два автомобілі, сотні тисяч гривень заощаджень. Попри значні витрати, доходи сім’ї за минулий рік виявилися скромнішими за їх покупки.

Інформація про це була опублікована у декларації, яку Клочко подав навесні 2025 року. У ній зазначені дані про доходи та майно його та його сім’ї.

У власності колишнього судді є земельна ділянка в селі Гавронці Полтавської області. Його дружина Юлія Клочко має земельну ділянку та житловий будинок у Полтаві. Вона придбала ділянку у 2025 році, а будинок у 2024. Також на родину Клочко записано квартиру на 74 квадратні метри у Полтаві.

У графі транспортних засобів зазначено, що сім’я Клочко має два автомобілі — Nissan X-Trail 2017 року випуску, придбаний за 684 260 гривень у 2017 році, а також Toyota RAV4 2023 року випуску. Цю машину сім’я купила у 2024 році за 1115668 гривень.

Юлія Клочко має корпоративні права у ТОВ "Майстер-Полтава". Компанія, за даними YouControl, займається ремонтом меблів.

За 2024 рік Костянтин Клочко заробив у Полтавському окружному адміністративному суді 955 916 гривень. Ця сума, до речі, менша за ту, за яку сім’я придбала у 2024 році автомобіль. Юлія Клочко за минулий рік заробила 372 364 гривні від зайняття підприємницькою діяльністю.

Колишній суддя зберігає готівкою 200 000 гривень та ще 413 517 гривень на банківських рахунках. Його дружина зберігає готівкою 4 000 доларів.

Що відомо про Костянтина Клочка

А у квітні 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку сім суддів, серед яких також перебував Костянтин Клочко.

За даними "Слідство.Інфо", він був суддею Полтавського окружного адміністративного суду з 2009 року. Клочко відомий тим, що разом із колегами звертався до президента із заявою проти судової реформи. Також у 2012 році суддя заборонив проведення акцій протесту партії "Батьківщина" у Полтаві.

Своє рішення Клочко обґрунтував тим, що заяву про проведення мітингу подали не у ті терміни (заява була за два дні до мітингу) та Полтавське міське управління Міністерства внутрішніх справ не зможе забезпечити охорону вулиць. Пізніше подібні рішення суддів за Революції Гідності вважали неправомірними.

До цього, влітку 2021 року, низка суддівських організацій звернулася до президента України Володимира Зеленського з відкритим зверненням, закликаючи ветувати закон №5068, який запроваджує відкриті конкурси на посади до ВРП (Вища рада правосуддя) із залученням незалежних експертів до перевірки кандидатів на чесноту. За даними Центру протидії корупції, автори повторювали кремлівські наративи про зовнішнє управління та заявляли про порушення суверенітету.

Видання також зазначає, що Клочко отримав пенсію та довічне грошове забезпечення, розмір якого залежить від суддівського стажу та становить від 50% до 90% зарплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рядовий український суддя в останній рік роботи купив собі земельні ділянки та будинок.