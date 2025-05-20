Ні житла, ні авто з зарплатою в 1 млн. Суддя Кіровоградщини подав цікаву декларацію

Має чималі суми заощаджень у валюті

В Україні не тільки директор банку заробляє чималі кошти, а й суддя в Кіровоградській області. Йдеться про Авраменко Олександра, який за рік заробив понад 1 млн грн та має чималі заощадження в іноземній валюті.

Про це свідчить декларація судді за 2024 рік. Зазначається, що Авраменко Олександр Володимирович суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

За 2024 рік він отримав 1 183 028 грн зарплати, тобто понад 98 тисяч на місяць. Авраменко в декларації вказав дві квартири: перша 100 квадраті у Кропивницькому, друга 48,4 квадратів в Олександрії. Обидва житла зареєстровані на двох різних жінок, а суддя лише тимчасово їх використовує.

Та саме і з автомобілями, до прикладу, HYUNDAI TUCSON 2019 року за 840 300 зареєстрований на батька Олександра, а NISSAN X-TRAIL 2019 за 738 720 задекларовано на Авраменко Тетяну.

Однак в декларації Олександр має чималі заощадження, зокрема, готівкою: 16 100 доларів, 10 200 євро, 155 000 грн. На банківських рахунках розміщено: 133 575 грн, 1 477 доларів, 2 412 євро.

Виходить, що суддя Авраменко має велику суму заощаджень та зарплату в 1 млн грн, а рухомого та нерухомого майна так і не придбав. Власниками квартир та авто є або батьки, або жінки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп задекларував 500 мільйонів заощаджень при зарплаті в 9 тисяч.