Квартири, будинки, гектари землі: що ще цікавого задекларував суддя з Білої Церкви

Що задекларував білоцерківський суддя Шовкопляс

Білоцерківський суддя Олександр Шовкопляс та його дружина скупили чимало нерухомості на Київщині. За останні кілька років подружжя купило землі, будинки та квартири у п'яти селах та містах.

При зарплаті судді 1,4 мільйона гривень сім'я має готівкою втричі більше. Про це свідчать дані з державного реєстру декларацій.

Олександр Шовкопляс займає посаду судді в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області. У декларації за 2024 рік він вказав офіційну зарплату 1,43 мільйона гривень. Дружина Юлія веде підприємницьку діяльність і заробила торік 603 тисячі гривень.

За даними декларації, сім'я має готівкою понад 2,8 мільйона гривень та 10 тисяч доларів. Олександр Шовкопляс зберігає вдома 2 мільйони гривень та валюту, дружина – 800 тисяч гривень.

Найбільше нерухомості придбала дружина судді. На неї оформлено дві земельні ділянки у селі Коржівка площею 2,5 та 5 тисяч квадратних метрів. У серпні минулого року Юлія стала власницею житлового будинку та двох ділянок у селі Шкарівка.

Цьогоріч дружина судді купила садовий будинок площею 157 квадратних метрів у Білій Церкві. Також на неї оформлена земельна ділянка у місті вартістю майже 96 тисяч гривень.

Сам суддя володіє земельними ділянками у селах Русанів та Трушки. Торік він придбав ділянку у Білій Церкві та нежитлове приміщення вартістю 533 тисячі гривень.

Подружжя користується квартирою у Білій Церкві, що належить третій особі, та має частку у квартирі площею 71,9 квадратних метра. Дружина судді володіє Fiat Doblo, а Олександр – Land Rover Range Rover, який купив за 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рівненський топсуддя має майно в окупації та статки в Польщі. Ми розповідали, що ще цікавого у його декларації.