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Квартири, будинки, гектари землі: що ще цікавого задекларував суддя з Білої Церкви

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Декларація судді Новина оновлена 26 травня 2025, 18:15
Декларація судді. Фото Колаж "Телеграфу"

Що задекларував білоцерківський суддя Шовкопляс

Білоцерківський суддя Олександр Шовкопляс та його дружина скупили чимало нерухомості на Київщині. За останні кілька років подружжя купило землі, будинки та квартири у п'яти селах та містах.

При зарплаті судді 1,4 мільйона гривень сім'я має готівкою втричі більше. Про це свідчать дані з державного реєстру декларацій.

Олександр Шовкопляс займає посаду судді в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області. У декларації за 2024 рік він вказав офіційну зарплату 1,43 мільйона гривень. Дружина Юлія веде підприємницьку діяльність і заробила торік 603 тисячі гривень.

За даними декларації, сім'я має готівкою понад 2,8 мільйона гривень та 10 тисяч доларів. Олександр Шовкопляс зберігає вдома 2 мільйони гривень та валюту, дружина – 800 тисяч гривень.

Найбільше нерухомості придбала дружина судді. На неї оформлено дві земельні ділянки у селі Коржівка площею 2,5 та 5 тисяч квадратних метрів. У серпні минулого року Юлія стала власницею житлового будинку та двох ділянок у селі Шкарівка.

Цьогоріч дружина судді купила садовий будинок площею 157 квадратних метрів у Білій Церкві. Також на неї оформлена земельна ділянка у місті вартістю майже 96 тисяч гривень.

Сам суддя володіє земельними ділянками у селах Русанів та Трушки. Торік він придбав ділянку у Білій Церкві та нежитлове приміщення вартістю 533 тисячі гривень.

Подружжя користується квартирою у Білій Церкві, що належить третій особі, та має частку у квартирі площею 71,9 квадратних метра. Дружина судді володіє Fiat Doblo, а Олександр – Land Rover Range Rover, який купив за 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рівненський топсуддя має майно в окупації та статки в Польщі. Ми розповідали, що ще цікавого у його декларації.

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#Суддя #Біла Церква #e-декларація #Реєстр декларацій