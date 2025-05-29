Заборона на продаж Mavic матиме серйозну загрозу лише в одному випадку: експерт пояснив

Китай має великий важіль вплину на війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив продаж безпілотників Києву та іншим європейським країнам, але продовжує поставки до Росії. Bloomberg, посилаючись на європейського чиновника, додає, що Китай скоротив постачання західним покупцям деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються в двигунах.

Як це вплине на роботу Збройних Сил "Телеграф" запитав у військовослужбовця, співзасновника Центру підтримки аеророзвідки Ігоря Луценка. Зауважимо, у МЗС Китаю наголосили, що не постачають ані дрони, ані товари двостороннього призначення Україні чи Росії.

У контексті заборони, як каже Луценко, більшою загрозою може стати не стільки табу на постачання цих дронів Україні, скільки на продаж європейським країнам, у тому числі комплектуючих. Але йдеться саме про офіційну заборону на законодавчому рівні.

"Китай насправді має набагато більше важливих впливів на нас, ніж будь-яка інша велика країна, навіть США. Китай може зупинити нашу війну методом нашої поразки достатньо швидко, на жаль", — зазначив Луценко.

Як сказав військовий, насправді Україна напряму не отримує Mavic з початку війни. Це також підтвердив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Про обмеження щодо Mavic говорили ще з 2022 року.Представники китайців ще тоді стежили за продажами в Польщі і не тільки.

На щастя, зараз є інші розвідники, в тому числі й FPV, ну і ударні дрони. Але штучні перешкоди від Китаю щодо продажу дронів для всіх, окрім Росії — це не дуже добре", — написав Коваленко.

Проте, посилаючись на слова Луценка, додамо, що наша держава може отримувати Mavic через треті країни.

Тож заборона на експорт до країн Європи може стати більш болючою, тому й важливо, щоб Україна стала менш залежною від Китаю. І, можливо, каже Луценко, те, що заяву про Mavic зробив саме глава держави вплине на це.

За словами військового, офіційна заборона на продаж дронів чи комплектуючих до Європи також може стати серйозним політичним кроком.

Китай, як і компанія виробник дронів DJI, всіма силами намагається дистанціюватись від війни в України, але, як каже Луценко, при цьому заробляють колосальні кошти.

Що відомо про Mavic

Mavic — популярний цивільний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, який може бути адаптований для перевезення вибухівки. На полі бою Mavics можна використовувати як для спостереження, так і для атаки ворожих цілей.

Mavic Pro

Дрони стали маркером війни в Україні, різко змінивши тактику ведення бою.

Раніше "Телеграф" писав, що українські інженери винайшли власну систему оборони від російських "шахедів"на основі штучного інтелекту. Це турель Sky Sentinel.