Запрет на продажу Mavic будет иметь серьезную угрозу только в одном случае: эксперт объяснил

Китай имеет большой рычаг влияния на войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Киеву и другим европейским странам, но продолжает поставки в Россию. Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника, добавляет, что Китай сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов дронов, таких как магниты, используемые в двигателях.

Как это повлияет на работу Вооруженных Сил , "Телеграф" спросил у военнослужащего, соучредителя Центра поддержки аэроразведки Игоря Луценко. Отметим, в МИД Китая подчеркнули, что не поставляют ни дроны, ни товары двустороннего назначения Украине или России.

В контексте запрета, как говорит Луценко, большей угрозой может оказаться не столько табу на поставку этих дронов Украине, сколько на продажу европейским странам, в том числе комплектующих. Но речь идет именно об официальном запрете на законодательном уровне.

"Китай на самом деле имеет намного большее влияние на нас, чем любая другая большая страна, даже США. Китай может остановить нашу войну методом нашего поражения достаточно быстро, к сожалению", — отметил Луценко.

Как сказал военный, на самом деле Украина напрямую не получает Mavic с начала войны. Это также подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Об ограничениях по Mavic говорили еще с 2022 года. Представители китайцев еще тогда следили за продажами в Польше и не только.

К счастью, сегодня есть другие разведчики, в том числе и FPV, да и ударные дроны. Но искусственные препятствия от Китая по поводу продажи дронов для всех, кроме России — это не очень хорошо", — написал Коваленко.

Однако, ссылаясь на слова Луценко, добавим, что наше государство может получать Mavic через третьи страны.

Поэтому запрет на экспорт в страны Европы может стать более болезненным, потому важно, чтобы Украина стала менее зависимой от Китая. И, возможно, говорит Луценко, то, что заявление о Mavic сделал именно глава государства, повлияет на это.

По словам военного, официальный запрет на продажу дронов или комплектующих в Европу также может стать серьезным политическим шагом.

Китай, как и компания-производитель дронов DJI, всеми силами пытается дистанцироваться от войны в Украине, но, как говорит Луценко, при этом зарабатывают колоссальные средства.

Что известно о Mavic

Mavic – популярный гражданский квадрокоптер, обычно используемый для аэрофотосъемки, который может быть адаптирован для перевозки взрывчатки. На поле боя Mavics можно использовать как для наблюдения, так и для атаки неприятельских целей.

Mavic Pro

Дроны стали маркером войны в Украине, резко изменив тактику ведения боя.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские инженеры изобрели собственную систему обороны от российских "шахедов" на основе искусственного интеллекта. Это турель Sky Sentinel.