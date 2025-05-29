Путін носить за собою "вбивцю дронів": що про нього відомо (фото, відео)

Путін боїться українських дронів

Парад на 9 травня в Росії у 2025 році відзначився загостренням параної Володимира Путіна. Кремлівський лідер, мабуть, так злякався українських дронів, що навіть обзавівся власною "диво-зброєю". Загадкова "Ёлка" йшла за ним по п’ятах і захищала від дронів.

"Телеграф" розповідає про особисту зброю Путіна проти дронів.

Парад страху

Цьогорічний парад Путіна ще до його початку зіткнувся з величезною проблемою — масові нальоти дронів на Москву та область. Безпілотники атакували сотнями, занурюючи регіон у перманентний хаос. Крім цілей, які уражають дрони, росіяни зіткнулися з низкою негативних ефектів, таких як паніка та зупинка авіасполучення.

До речі, наскільки боляче паралізоване авіасполучення б’є по Росії, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.

Додавали страху Путіну і заяви, які долинали з України. Володимир Зеленський взагалі сказав, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня.

Однак Путін не міг ударити в бруд обличчям і скасувати парад з міркувань безпеки. Тому цього року святкування захищали безпрецедентними заходами:

До Москви зігнали багато військової техніки, яка чергувала під стінами Кремля;

у мережі стали з’являтися фото із нібито озброєними "комунальниками";

москвичі поринули в кам’яний вік через відключення інтернету;

Москва оголосила про перемир’я з Україною на час параду;

Путін прикрився лідером Китаю, якого покликав на парад;

Китай, за словами Зеленського, надсилав сигнали з проханням не атакувати.

У Києві слово дотримали.

Ялинка для Путіна

Безпрецедентні заходи Путіна, відомого своєю параноєю, судячи з усього не заспокоїли і він обзавівся власним "вундерваффе", яке особисто захищало його на параді. У мережі спливли цікаві знімки, на яких його зафільмували.

Чоловік, який тримає загадкову зброю, вочевидь є особистим охоронцем президента Росії. Він слідував за ним по п’ятах і був одягнений так само як і інша охорона, але тримався трохи осторонь.

У мережі швидко розгадали загадку про те, чим є ця зброя. Як виявилося, Путін особисто озброївся новою російською антидроновою системою "Ёлка".

Що відомо про особистий дрон Путіна

Дрон Ёлка

"Ёлка" — це самонавідний кінетичний дрон-перехоплювач для знищення безпілотників. За непідтвердженими даними з відкритих джерел, які публікують росіяни, система має такі характеристики :

Швидкість: 220-250 км/год

Радіус дії: 3-5 км

Висота ураження: до 1,5-2 км

Оснащений оптико-електронною головкою самонаведення з інтегрованим модулем штучного інтелекту

Працює повністю автономно

Має 4 тягнучих двигуни, вмонтовані в задню частину крила

Дрон Ёлка

Так виглядає його застосування:

Фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш називає такий вид зброї "дуже проблемним" для нас. Однак рішення поки так і не стало масовим.

"Дрон, який летить у небо, захоплює крилатий БПЛА або великий дрон системою оптичного наведення і його збиває тараном. Рішення на відео працює нібито ідеально і застосування його дуже просте. Але місяці йдуть, а на фронтах у рф ми його масово не бачимо. Ну і слава богу, бо така зброя для нас дуже проблемна", — підкреслив він.

А що в України

Україна також розвивається у цьому напрямку. Ще у 2024 році в Україні було представлено цілу низку таких рішень, наприклад, БПЛА "Багнет".

Дрон Багнет

Інший виробник зенітних дронів, "Генерал черешня", заявляв, що його FPV перехоплювачі вже можуть досягати висоти 5840 м, що значно перевищує заявлену максимальну висоту польоту Shahed-136.

Про один з подібних дронів докладно ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням. На виробництві дронів-перехоплювачів у нещодавньому своєму зверненні наголосив Володимир Зеленський.

"Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таємні ядерні бази РФ потрапили до мережі.