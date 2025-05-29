Росія запустила по Україні нові дрони. Чим вони небезпечні (фото)

Летіли з Криму

Росія вперше атакувала Україну новим типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Групу цих дронів запустили з території Криму.

Про це повідомив військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Флеш. Долю цих БПЛА не озвучують з міркувань інформаційної безпеки.

""Дань-М" — це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку РФ переробила на ударний БПЛА. В оригіналі мішень має червоний колір, але в такому випадку колір її корпусу змінили", — йдеться у повідомленні.

БПЛА "Дань-М"

За словами спеціаліста, Україна теж переробляла на початку війни реактивні БПЛА "СТРИЖ". Однак це робилось через відсутність крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіуса ураження. Тому виникає питання: навіщо Росія так модернізувала дрони. "Флеш" думає, що це може свідчити про нестачу ударних дронів.

Основні характеристики БПЛА "Дань-М":

час польоту 25-40 хвилин.

швидкість 400-750 км/год.

висота польоту до 9 кілометрів.

БПЛА "Дань-М"

Відомо, що завдяки своїй конструкції дрон має низьку радіолокаційну помітність. Так він краще обходить засоби ППО, а також може уникати винищувачів-перехоплювачів. Фактично цей БПЛА може частково замінити пілотовані штурмові літаки.

Нагадаємо, що Росія знайшла новий небезпечний спосіб кошмарити Харків. Кремль почав запускати незвичайні FPV-дрони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія модернізувала ракети "Іскандер-М". Вони стали ще небезпечнішими і їх важче збивати.