Росія запустила по Україні нові дрони. Чим вони небезпечні (фото)
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Летіли з Криму
Росія вперше атакувала Україну новим типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Групу цих дронів запустили з території Криму.
Про це повідомив військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Флеш. Долю цих БПЛА не озвучують з міркувань інформаційної безпеки.
""Дань-М" — це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку РФ переробила на ударний БПЛА. В оригіналі мішень має червоний колір, але в такому випадку колір її корпусу змінили", — йдеться у повідомленні.
За словами спеціаліста, Україна теж переробляла на початку війни реактивні БПЛА "СТРИЖ". Однак це робилось через відсутність крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіуса ураження. Тому виникає питання: навіщо Росія так модернізувала дрони. "Флеш" думає, що це може свідчити про нестачу ударних дронів.
Основні характеристики БПЛА "Дань-М":
- час польоту 25-40 хвилин.
- швидкість 400-750 км/год.
- висота польоту до 9 кілометрів.
Відомо, що завдяки своїй конструкції дрон має низьку радіолокаційну помітність. Так він краще обходить засоби ППО, а також може уникати винищувачів-перехоплювачів. Фактично цей БПЛА може частково замінити пілотовані штурмові літаки.
Нагадаємо, що Росія знайшла новий небезпечний спосіб кошмарити Харків. Кремль почав запускати незвичайні FPV-дрони.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія модернізувала ракети "Іскандер-М". Вони стали ще небезпечнішими і їх важче збивати.