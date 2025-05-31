Геть зі Стамбулу: експерт пояснив, для чого США хотіли змінити місце переговорів Росії та України

Переговори з Росією – тривалий та складний процес, який вимагає чіткого алгоритму та погодженого порядку денного. Меморандум, запропонований Кремлем, може стати лише початком реального діалогу, а не пасткою, як це вважають деякі критики.

Про це в інтерв’ю "Телеграф" розповів політолог Володимир Фесенко. За словами експерта, Сполучені Штати запропонували перенести місце проведення переговорів із Туреччини до Ватикану чи Швейцарії, що могло би символізувати "перезавантаження процесу".

Водночас, як наголосив він, проблема не в самій локації, а у відсутності узгодженого предмета переговорів. Зараз, як пояснив Фесенко, Україна наполягає на першочерговому обговоренні припинення вогню, а Росія прагне включити ширший спектр питань, пов’язаних з умовним "мирним врегулюванням".

Фесенко розповів, що навіть питання припинення вогню вимагає окремої процедури: "Треба домовлятися, як це буде, яка буде процедура припинення вогню, хто її буде контролювати, з якого моменту і хто буде контролювати в повітрі, на морі, на суходолі, де це буде складніше за все".

Експерт переконаний, що навіть якщо результату на першому етапі не буде, переговори все одно необхідні: "Це сигнал США, що ми готові до миру. Це важливо у контексті наших стосунків із адміністрацією Трампа, зокрема щодо постачання зброї", – пояснив політолог.

Він також зазначив, що не вважає ідею меморандуму – "пасткою", а логічною пропозицією зафіксувати правила, структуру та зміст самого переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський неодноразово висловлював готовність до прямих переговорів із Володимиром Путіним, але наголошував на потребі міжнародних гарантій і чіткої стратегії завершення війни. Водночас Москва активно нав’язує тезу про нібито нелегітимність Зеленського, що фактично блокує можливість рівноправного діалогу.