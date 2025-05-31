Прочь из Стамбула: эксперт объяснил, для чего США хотели сменить место переговоров России и Украины

Переговоры с Россией – длительный и сложный процесс, требующий четкого алгоритма и согласованной повестки дня. Меморандум, предложенный Кремлем, может стать лишь началом реального диалога, а не ловушкой, как считают некоторые критики.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко. По словам эксперта, Соединенные Штаты предложили перенести место проведения переговоров из Турции в Ватикан или Швейцарию, что могло бы символизировать "перезагрузку процесса".

В то же время, как отметил он, проблема не в самой локации, а в отсутствии согласованного предмета переговоров. Сейчас, как пояснил Фесенко, Украина настаивает на первоочередном обсуждении прекращения огня, а Россия стремится включить более широкий спектр вопросов, связанных с условным мирным урегулированием.

Фесенко рассказал, что даже вопрос прекращения огня требует отдельной процедуры: "Надо договариваться, как это будет, какая будет процедура прекращения огня, кто будет контролировать, с какого момента и кто будет контролировать в воздухе, на море, на суше, где это будет сложнее всего".

Эксперт убежден, что даже если результата на первом этапе не будет, переговоры все равно необходимы: "Это сигнал США, что мы готовы к миру. Это важно в контексте наших отношений с администрацией Трампа, в том числе по поставкам оружия", – пояснил политолог.

Он также отметил, что не считает идею меморандума — "ловушкой", а логическим предложением зафиксировать правила, структуру и содержание самого переговорного процесса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Владимиром Путиным, но подчеркивал необходимость международных гарантий и четкую стратегию завершения войны. В то же время Москва активно навязывает тезис о якобы нелегитимности Зеленского, что фактически блокирует возможность равноправного диалога.