Чи можлива особиста зустріч Путіна та Зеленського у 2025 році: штучний інтелект пояснив

Фактори, які заважатимуть зустрічі, присутні в обох країнах

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним, хоч і не бачить в них сенсу без гарантій від партнерів та чіткої стратегії завершення війни. Водночас Росія активно просуває наратив про нібито нелегітимність українського президента, що унеможливлює прямий діалог на рівних.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, наскільки ймовірна особиста зустріч Зеленського та Путіна у найближчі пів року, за яких умов вона може відбутися та що може стати її тригером.

Причини малоймовірності таких переговорів криються як у політичних позиціях сторін, так і зовнішньополітичному контексті.

По-перше, сам Зеленський неодноразово наголошував: переговори з Путіним можливі лише за чітких умов, насамперед за наявності конкретної стратегії завершення війни та міжнародних гарантій. Діалог без попередніх домовленостей та участі союзників не відповідає його підходу. По-друге, зустріч без попередніх результатів могла б бути сприйнята як поступка з боку Києва чи навіть легітимізація дій Кремля – що створило б ризики для підтримки Зеленського всередині країни.

З боку Росії також є "блокуючий фактор": Кремль активно просуває тезу про "нелегітимність" українського президента, що унеможливлює переговори на рівних. На додачу – зустріч може стати можливою лише за суттєвих змін у геополітичному контексті. Наприклад, після перелому на фронті. У такому випадку діалог може перетворитися на інструмент виходу з глухого кута.

Що може змусити лідерів зустрітися особисто

Зміна ситуації на фронті. Якщо одна зі сторін отримає стратегічну перевагу, наприклад – Україна увійде до Криму чи РФ загрожуватиме логістиці ЗСУ, обидві сторони можуть відчути потреби домовлятися, поки ситуація не вийшла з-під контролю.

Вплив зовнішніх гравців. США або Китай, на думку штучного інтелекту, можуть тиснути на учасників конфлікту, вимагаючи переговорів. Наприклад, Дональд Трамп може поставити Україні ультиматум про необхідність компромісу. Або ж Китай чинити тиск на Кремль задля стабілізації ринків.

Політичні зміни всередині країни. У РФ – наприклад, криза, що змусить Путіна демонструвати "мирну ініціативу". В Україні – зростання запиту на мирні рішення серед суспільства чи опозиційних політичних сил.

Глобальні загрози. Масштабна трагедія, якою, на думку ШІ, може стати підрив ЗАЕС чи загроза застосування ядерної зброї – може стати поштовхом до термінової зустрічі на найвищому рівні.

Зміна лідерів. У разі відставки Путіна або зміни влади в Україні нові керівники можуть мати зовсім інші підходи до переговорного процесу.

Висновок

Штучний інтелект вважає, що зустріч Зеленського та Путіна не є виключеною, але наразі вона потребує потужного зовнішнього поштовху або форс-мажорних змін у ситуації. Найреалістичніший сценарій, на його думку, полягає у поєднанні зовнішнього тиску з переламом на фронті. Проте така подія можлива не раніше кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська сторона не очікує продуктивного результату від чергової зустрічі з українською делегацією, яка ймовірно відбудеться 2 червня у Стамбулі. За повідомленнями, підготовлений Москвою меморандум про припинення вогню не містить нових пропозицій, а лише дублює вже висловлені раніше умови.