Ліплять відмазки: у Росії пояснили, чому відмовилися надсилати меморандум до зустрічі у Стамбулі

В Україні вважають, що росіяни бояться показати, що гальмують мирний процес

Росія підтвердила свою пропозицію провести другий раунд переговорів з Україною 2 червня у Стамбулі, однак наразі чекає на офіційну відповідь Києва. У Кремлі заявили, що переговори мають залишатися конфіденційними, а вимогу України негайно передати російський меморандум — нібито не сприяє конструктивному діалогу.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він зауважив, що вимоги негайно передати документ є "неконструктивними", оскільки Москва й запропонувала обговорити проєкти вже під час зустрічі. У відповідь Міністерство закордонних справ України розцінило відмову РФ передати меморандум до переговорів як свідчення того, що документ, ймовірно, містить "нереалістичні ультиматуми".

"Боязнь росіян надіслати свій "меморандум" свідчить про те, що він, скоріше за все, містить нереалістичні ультиматуми, і вони бояться показати, що самі гальмують мирний процес", — заявив речник МЗС України Георгій Тихий у дописі в мережі Х. Він додав, що якщо це не так, російська сторона має негайно передати документ і припинити ігри, які ставлять під сумнів результативність майбутньої зустрічі.

Міністр оборони України Рустем Умєров раніше повідомив, що українська сторона передала Росії свій меморандум і очікує відповідного кроку з боку Москви. Він підтвердив готовність Києва до безумовного припинення вогню та продовження дипломатичного процесу, за умови, що зустріч не буде формальною.

Натомість глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російський меморандум буде передано 2 червня у Стамбулі. За його словами, документ викладає бачення Москви щодо подолання "першопричин кризи". Депутат Держдуми Олексій Чепа додав, що основними темами переговорів можуть стати припинення вогню, обмін полоненими та узгодження окремих технічних питань, але укладення повноцінного мирного договору найближчим часом малоймовірне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у середу, 28 травня, президент США Дональд Трамп виступив із низкою заяв щодо врегулювання війни між Росією та Україною. Він зазначив, скільки часу йому знадобиться, аби з’ясувати, чи Путін вводить його в оману, та висловив "розчарування" через обстріли українських населених пунктів.