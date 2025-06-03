Нейромережа назвала ймовірні варіанти

Служба безпеки України провела низку успішних спецоперацій, під час яких знищила авіаційну техніку на російських аеродромах та завдала ураження Кримському мосту. Ці спецоперації уже назвали найблискучішими в історії світових спецслужб.

Та чи продовжаться такі операції на окупованих чи російських територіях? І якщо так, то що саме може стати наступною ціллю? "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням про те, які об'єкти можуть стати наступними цілями для українських операцій. Аналіз нейромережа побудувала на логіці попередніх дій СБУ та ГУР, які зосереджуються на стратегічно важливих об'єктах російської військової машини.

Транспортні вузли на шляху до окупованих територій

Як вважає ChatGPT, найімовірнішою метою можуть стати мости в Ростовській області, через які проходять основні маршрути постачання до Маріуполя та Донбасу. Особливо уразливими є переправи через Дон поблизу Азова чи Таганрога. Знищення цих об'єктів серйозно ускладнить доставку пального та боєприпасів до окупованих територій.

Оборонні підприємства в глибокому тилу

Другим пріоритетом, на думку нейромережі, можуть стати військові заводи та склади на Уралі або в Татарстані. Йдеться про підприємства в Казані, Єкатеринбурзі та Нижньому Новгороді, які виробляють ракети, дрони та боєприпаси. Атаки на ці об'єкти здатні послабити виробничі потужності російської оборонки.

Системи протиповітряної оборони та інше

Третьою можливою ціллю є координаційні центри ППО у Воронежі та Краснодарському краї. Ураження комплексів "Панцир-С", "С-400" та радарів управління, як вважає ChatGPT, створить "вікна" для проведення наступних операцій. Це дозволить українським силам діяти більш ефективно в повітряному просторі.

Також, на думку штучного інтелекту, є певна можливість атак на об'єкти символічного значення, зокрема штаб Чорноморського флоту в Севастополі або центри ФСБ у прикордонних областях. Такі дії можуть мати потужний деморалізуючий ефект на російські структури.

Ядерна інфраструктура та високопосадовці

Серед ризикованих, але можливих цілей чат назвав логістичні бази біля Курчатова поблизу Курської АЕС та маршрути перевезення ядерного пального. Водночас високоточкові атаки на російських пропагандистів або організаторів псевдореферендумів можуть мати потужний деморалізуючий ефект на окупаційну владу.

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