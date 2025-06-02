Дрони можуть атакувати кортеж Путіна: штучний інтелект оцінив ймовірність успіху

Неможливого більше немає?

Українські безпілотники продемонстрували здатність завдавати точних ударів по військових об'єктах у глибині Росії. Після успішних атак на аеродроми стратегічної авіації РФ з'явилися припущення про можливість подібного удару по президентському кортежу.

Зокрема, журналіст і військовий експерт Петро Шуклінов проаналізував спецоперацію СБУ "Павутина" у своєму блозі. За його словами, українські спецслужби довели здатність проводити масштабні операції в тилу противника з залученням десятків людей.

Чи є в України такі можливості

Шуклінов зазначає, що Україна налагодила постачання необхідного обладнання до Росії у промислових масштабах. Дрони, на його думку, купили безпосередньо в РФ, а вибухівку та спецприлади доставляли з Казахстану та Китаю.

Експерт підкреслює, що українські спецслужби довели здатність масово знищувати ядерну тріаду Росії. Сьогодні це аеродроми, завтра можуть стати порти з атомними підводними човнами або пускові шахти.

"Наразі спецслужби України націлені переважно на військові об'єкти та воєнних начальників росіян. Проте завтра мета війни може змінитись", — пише Шуклінов.

За словами журналіста, тепер цілком можна уявити групову атаку і знищення президентського кортежу. Він наголошує, що неможливого більше немає.

Оцінка штучного інтелекту

Редакція "Телеграфу" звернулася до штучного інтелекту Grok з питанням про ймовірність успіху атаки дронами на кортеж Володимира Путіна. ШІ проаналізував кілька ключових факторів. Головними перешкодами для такої атаки, на його думку, є системи захисту кортежу. Путіна супроводжує зенітно-ракетний комплекс "Панцир", який ефективно збиває малі безпілотники.

Крім того, російські служби безпеки використовують два автомобілі Aurus для маскування. Це ускладнює визначення, в якому саме транспорті перебуває ціль. Додатково застосовується радіоелектронна боротьба для придушення сигналів дронів. До того ж, поїздки плануються за місяці наперед із суворим дотриманням секретності.

Технічні обмеження

Українські дрони показали здатність завдавати ударів на сотні кілометрів. Однак, як стверджує нейромережа, атака на рухомий об'єкт потребує високої точності та стійкості до радіоелектронної боротьби.

Безпілотники, які використовуються для ударів по стаціонарних об'єктах, менш ефективні проти швидкорухомих цілей. Складність полягає в наведенні на ціль, що постійно переміщується. Крім того, інформація про пересування Путіна часто оприлюднюється лише після завершення візиту.

Фінальна оцінка

На основі аналізу всіх факторів штучний інтелект оцінив ймовірність успішної атаки лише у 5-10%. Втім, успіх такої операції залежить від надзвичайно точної розвідки та вдосконалених дронів. Навіть за таких умов результат залежить від непередбачуваних факторів, таких як людська помилка в системі захисту.

ШІ підкреслює, що ця оцінка є гіпотетичною і базується на загальнодоступній інформації. Реальні деталі захисту російського президента залишаються засекреченими.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни насмішили українців, намагаючись збивати дрони камінням.