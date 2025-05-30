ПСЖ — "Інтер": Штучний інтелект назвав переможця Ліги чемпіонів

ШІ визначив головного фаворита матчу

У суботу, 31 травня, у Мюнхені відбудеться головний єврокубковий матч сезону 2024/25 – фінал Ліги чемпіонів УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію фіналу ЛЧ "Парі Сен-Жермен" — "Інтер".

"Телеграф" попросив Штучний інтелект (ШІ) дати прогноз на фінал Ліги чемпіонів. На думку ШІ, на вболівальників чекає напружена гра.

Прогноз ChatGPT 4.5 на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Інтер"

ChatGPT 4.5 вважає, що гра буде максимально напруженою, а гравці атакувальної ланки парижан забезпечать ПСЖ перемогу з рахунком 2:1. "Інтер", на думку ШІ, демонструє відмінну командну дисципліну та ефективність в атаці, особливо у вирішальних моментах, як показали півфінали з "Барселоною". Ключовими факторами стануть тактична дисципліна та реалізація моментів.

Прогноз Grok на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — "Інтер"

Grok вважає, що ПСЖ демонструє стабільну форму і є невеликим фаворитом зустрічі через швидкісну атаку та індивідуальну майстерність футболістів, які можуть вирішити результат зустрічі самотужки. На думку ШІ, парижани виграють гру з рахунком 2:1 завдяки своїй атакувальній потужності та досвіду зірок під час великих матчів. ШІ у складі міланців виділяє Лаутаро Мартінеса і Ніколо Бареллу і додає, що італійцям не вистачає креативності й стабільності.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Інтер" сенсаційно вибив "Барселону", а ПСЖ пройшов "Арсенал". Додамо, що матч ПСЖ — "Інтер" покажуть в Україні у прямому етері. Напередодні "Телеграф" повідомляв розклади букмекерів на це протистояння.