Штучний інтелект викрив Путіна на брехні з переговорами і розкрив його задум

Заява Путіна, найімовірніше, є багатошаровим ходом

Заява російського президента Володимира Путіна про переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, яку він зробив під час свого "сенсаційного" виступу вночі 11 травня, може переслідувати одразу кілька цілей.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok про можливі мотиви Путіна у цьому випадку. Усього він зміг виділити сім цілей.

Grok – це чат-бот із штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на поширення ChatGPT чат-боту від компанії OpenAI.

Тактичне затягування часу

ШІ зазначає, що Путін міг запропонувати переговори, щоб виграти час для закріплення на фронті та перегрупування сил.

У березні 2025 року ЗМІ наголошували, що Путін ставив буквально нереалістичні умови перемир’я, щоб посилити свої позиції, але при цьому не погоджуючись на повне припинення вогню.

Пропозиція переговорів без попередніх умов може бути спробою створити видимість готовності до діалогу, зберігаючи військову ініціативу.

Тиск на США та Трампа

Путін може використати переговори як інструмент для маніпуляції очікуваннями президента США Дональда Трампа, який виступає на закінчення війни.

ШІ пише, що пропозиція могла бути зроблена, щоб показати Трампу, що прогрес є й утримати його від запровадження нових санкцій та збільшення військової допомоги Україні.

До цього Трамп вже висловлював розчарування відсутністю прогресу в переговорах, а Путін підтримував деякі його ініціативи, наприклад мораторій на удари по енергооб’єктах.

Таким чином зараз це може бути спроба Путіна зберегти діалог зі Штатами.

Дискредитація України

Пропозиція переговорів без умов, яка буквально відкидає пропозицію президента України Володимира Зеленського про 30-денне перемир’я з 12 травня, може бути спрямована на те, щоб виставити Україну стороною, яка не бажає миру.

Реакція на міжнародний тиск

Заява Путіна прозвучала одразу після завершення урочистостей з нагоди 80-річчя Перемоги та низки зустрічей зі світовими лідерами. Це може бути відповіддю на дипломатичний тиск, наприклад з боку Туреччини (Ердогана), яка раніше пропонувала себе як майданчик для переговорів.

Внутрішня пропаганда

Заява Путіна може бути сигналом для російського суспільства, що РФ нібито контролює ситуацію і навіть диктує свої умови.

Путін наголошував, що переговори мають бути "без попередніх умов", що може бути представлено як великодушний жест, який контрастує з "упертістю" Києва.

Відвернення уваги

Пропозиція переговорів збіглася із завершенням оголошеного Путіним перемир’я до Дня Перемоги, яке, за даними російських джерел, супроводжувалося порушеннями з боку України. Заява про переговори могла бути зроблена, щоб відвернути увагу від можливих невдач перемир’я або від ескалації бойових дій після 11 травня.

Контекст та підозри в обмані

Підозри в обмані можуть виникати з попередніх заяв Путіна, які не супроводжувалися реальними кроками до миру. На початку 2025 року він сигналізував про намір участі у мирних переговорах у найближчому майбутньому.

Аналітики ISW також зазначали, що Путін використовує переговори для отримання поступок від України та США, не припиняючи військових дій.

Висновок

Grok підсумував, що заява Путіна, найімовірніше, є багатошаровим ходом, які поєднують у собі зовнішньополітичні (тиск на США, діалог із Трампом, нейтралізація європейського тиску) та внутрішньополітичні (пропаганда) цілі.

Але з урахуванням його попередніх дій і скептицизму Заходу, пропозиція глави Кремля може бути розглянута як тактичний маневр, а не щире прагнення світу.

Що сказав Путін

Під час свого виступу вночі 11 травня, який російські ЗМІ встигли анонсувати як "сенсаційний", Путін запропонував поновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі.

"Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв’язку з цим незважаючи ні на що пропонуємо київській владі відновити переговори перервані ними наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори. Причому підкреслю, без будь-яких попередніх умов. Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там, де вони були перервані", — сказав Путін.

Тобто він буквально відкинув ідею оголошення 12 травня 30-денного перемир’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 травня Росія висловила готовність без попередніх умов розпочати переговори з Україною щодо завершення війни. Крім того, там обіцяли обміркувати пропозицію щодо запровадження режиму припинення вогню на 30 днів. Однак у своєму "сенсаційному" виступі Путін буквально відкинув пропозицію про "тишу на 30 днів"