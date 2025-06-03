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Скільки ще проживе Путін? Штучний інтелект дав прогноз

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Президент РФ Путін
Президент РФ Путін. Фото росЗМІ

Путін, якому 72 роки, вже перебуває у віковій зоні ризику, адже середня тривалість життя чоловіків у Росії нижча

Кожен українець бодай раз замислювався: коли ж завершиться епоха Володимира Путіна та скільки він ще може прожити? Це питання викликає багато дискусій, оскільки від нього залежить майбутнє чи не всього світу.

"Телеграф" поцікавився в штучного інтелекту ChatGPT та дізнався його прогноз. Відтак, точну тривалість життя російського президента передбачити неможливо — на це впливає низка факторів: стан його здоров’я, рівень безпеки, політична ситуація та вік.

Водночас можна розглянути кілька умовних прогнозів — аналітичний, історичний і сценарний.

Аналітичний підхід

Путін, якому 72 роки, вже перебуває у віковій зоні ризику — середня тривалість життя чоловіків у Росії, як зазначив ШІ, нижча (65-68 років). Водночас політик має доступ до найкращої медицини та перебуває під постійним наглядом. Спосіб життя Путіна, ймовірно, жорстко регламентований, а система безпеки — надзвичайно потужна.

Втім, політичні загрози зростають: внутрішні конфлікти, опозиція та міжнародний тиск створюють додаткові ризики.

Ймовірний прогноз: якщо не станеться різких змін — ще 5-10 років може прожити ворожий лідер. У разі потрясінь — значно менше.

Історичний підхід

Історія свідчить, що деякі авторитарні правителі доживали до старості, інші — гинули насильницькою смертю.

  • Сталін помер у 74, хоча обставини залишаються суперечливими.
  • Франко прожив до 82 років.
  • Чаушеску стратили у 71.
  • Каддафі загинув у 69 під час повстання.

Отже, автократи або довго утримуються при владі, або їхнє правління завершується раптово й трагічно.

Сценарний підхід

ChatGPT окреслив 3 основні сценарії:

  • Сценарій А — стабільність: Путін зберігає контроль і передає владу поступово. Прогноз — понад 10 років життя.
  • Сценарій B — переворот або внутрішня криза: Може втратити і владу, і життя за 1-3 роки.
  • Сценарій C — природне погіршення здоров’я: Ймовірна смерть у межах 3-7 років через вік і стрес.

Підсумок

За висновками ШІ, без різких змін президент Росії може прожити ще від 5 до 10 років. Та з огляду на політичну нестабільність і міжнародну ізоляцію — не виключено стрімке й неочікуване завершення його епохи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що порівняння Володимира Путіна з Адольфом Гітлером виникають майже самі собою досить часто. У матеріалі ми пояснили, чи схожі ці два диктатори один на одного.

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#Прогноз #Володимир Путін #ШІ