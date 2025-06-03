Нейросеть назвала вероятные варианты

Служба безопасности Украины провела ряд успешных спецопераций, в ходе которых уничтожила авиационную технику на российских аэродромах и нанесла поражение Крымскому мосту. Эти спецоперации уже назвали самыми блестящими в истории мировых спецслужб.

Но продолжатся ли такие операции на оккупированных или российских территориях? И если да, то что же может стать следующей целью? "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом о том, какие объекты могут стать следующими целями для украинских операций. Анализ нейросеть построилп на логике предыдущих действий СБУ и ГУР, которые сосредотачиваются на стратегически важных объектах российской военной машины.

Транспортные узлы на пути к оккупированным территориям

Как считает ChatGPT, наиболее вероятной целью могут стать мосты в Ростовской области, через которые проходят основные маршруты поставок в Мариуполь и Донбасс. Особенно уязвимы переправы через Дон вблизи Азова или Таганрога.

Оборонные предприятия в глубоком тылу

Вторым приоритетом, по мнению нейросети, могут стать военные заводы и склады на Урале или Татарстане. Речь идет о предприятиях в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, производящих ракеты, дроны и боеприпасы. Атаки на эти объекты способны ослабить производственные мощности российской оборонки.

Системы противовоздушной обороны и прочее

Третьей возможной целью является координационные центры ПВО в Воронеже и Краснодарском крае. Поражение комплексов "Панцирь-С", "С-400" и радаров управления, как считает ChatGPT, создаст "окна" для проведения последующих операций. Это позволит украинским силам действовать более эффективно в воздушном пространстве.

Также, по мнению искусственного интеллекта, есть возможность атак на объекты символического значения, в частности штаб Черноморского флота в Севастополе или центры ФСБ в приграничных областях. Такие действия могут оказать мощный деморализующий эффект на российские структуры.

Ядерная инфраструктура и чиновники

Среди рискованных, но возможных целей чат назвал логистические базы у Курчатова вблизи Курской АЭС и маршруты перевозки ядерного горючего. В то же время высокоточечные атаки на российских пропагандистов или организаторов псевдореферендумов могут оказать мощный деморализующий эффект на оккупационные власти.

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